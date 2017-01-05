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المعلوف: لقانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل
المعلوف: لقانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل
المعلوف: لقانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل
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الخميس 5 يناير 2017 09:23
أكد النائب جوزف المعلوف في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "ما شهدناه بالامس داخل جلسة الحكومة والقرارات التي اتخذت خلالها هي مؤشر ايجابي وذلك من طريقة التعاطي وكيفية معالجة الأمور التي كانت عالقة في فترة الفراغ الذي عاشه البلد".
وأمل "ان تنسحب الطريقة الممنهجة التي عولجت بها الأمور بالأمس على باقي الملفات التي تأخرت الدولة بإقرارها"، مشددا على "ضرورة زيادة وتيرة العمل في السلطات والوزارات، خصوصا أنه فاتنا الكثير من الأمور المالية والاقتصادية المهمة".
وطالب "بالمساءلة في جميع الملفات من أجل استعادة الثقة بين المواطن والسلطة"، مؤكدا أن "الحكومة هي المرجع النهائي في أخذ القرارات الأساسية في ملف النفط".
وعن قانون الانتخاب أكد المعلوف أن "هناك مشاورات بين جميع الفئات وشبه إجماع حول النسبية، ولكن مشوب بقلق حيال النسبية المطلقة"، متمنيا "العمل جديا على الوصول إلى قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل".
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