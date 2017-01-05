عاصفة جديدة... استعدّوا





يستمر الطقس متقلب مع انحسار تدريجي للمنخفض الجوي ابتداء من اليوم ولغاية يوم الجمعة، ليعود متقلب يوم السبت مع رياح ناشطة نتيجة منخفض جوي جديد يصل الى لبنان ليل السبت - الأحد ويستمر ٣ الى ٤ أيام يترافق مع رياح ناشطة وأمطار غزيرة احيانا وثلوج على الجبال.



الخميس:

طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة صباحا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.





الجمعة:

طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 12 و 20 درجة.



السبت:

طقس مستقر يتحول الى متقلب وغائم جزئيا ورياح ناشطة وتعود درجات الحرارة الى انخفاض وتتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.