عاصفة جديدة... استعدّوا

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الخميس 5 يناير 2017 09:00
يستمر الطقس متقلب مع انحسار تدريجي للمنخفض الجوي ابتداء من اليوم ولغاية يوم الجمعة، ليعود متقلب يوم السبت مع رياح ناشطة نتيجة منخفض جوي جديد يصل الى لبنان ليل السبت - الأحد ويستمر ٣ الى ٤ أيام يترافق مع رياح ناشطة وأمطار غزيرة احيانا وثلوج على الجبال.
الخميس:
طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة صباحا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.
الجمعة:
طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 12 و 20 درجة.
السبت:
طقس مستقر يتحول الى متقلب وغائم جزئيا ورياح ناشطة وتعود درجات الحرارة الى انخفاض وتتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.
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