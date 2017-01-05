تصفح جريدة البلد
الجمعة 6 كانون الثاني 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
مواقع التسوق الإلكترونية تشرّد الآلاف في أميركا؟
مواقع التسوق الإلكترونية تشرّد الآلاف في أميركا؟
مواقع التسوق الإلكترونية تشرّد الآلاف في أميركا؟
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 5 يناير 2017 08:42
قررت شركة ميسيز، أكبر محلات التجزئة الأميركية، خفض عدد موظفيها، عبر إنهاء عقود نحو ١٠ آلاف موظف لديها، وغلق مئة فرع تابع لها في مختلف الولايات الأميركية، لتصبح أحدث ضحايا التجارة الألكترونية.
وجاء قرار الشركة بعد ضعف المبيعات خلال موسم عطلات الأعياد ورأس السنة الميلادية، وعدم قدرة الشركة على تسويق منتجاتها بسبب المنافسة القوية من مواقع البيع الإلكترونية.
وتعتزم ميسيز استثمار ما ستوفره من مبالغ بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز جهودها في التجارة الإلكترونية.
وليس الحال بأفضل عند شركة كوهل، المنافسة لميسيز، فقد أقرت الشركة بأن مبيعات موسم الأعياد الماضي كان باهتا إلى حد ما، دون أن تفصح عن خطوات ريما تكون مشابهة لمنافسيها في سوق التجزئة الأميركي.
وقد بلغت مبيعات موسم الأعياد إلى أرقام خيالية هذا العام، مسجلة أعلى نسبة مبيعات منذ خمس سنوات، فقد أنفق الأميركيون نحو ١٩٦.١ مليار دولار، بارفاع نسبته ٣.٨٪.
ويتوقع خبراء أن تغلق شركات عديدة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بعض فروعها خلال العام الجاري، ربما بسبب ضعف شهية المستهلكين من
جهة، وسهولة التبضع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، التي أسقطت وتسببت بإفلاس عدة شركات تقليدية.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3 + 1 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
الاربعاء 4 كانون الثاني 2017
إنسانيّتُنا "الخبيثة"!
الثلاثاء 3 كانون الثاني 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011