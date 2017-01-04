تصفح جريدة البلد
الاربعاء 4 كانون الثاني 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الاربعاء 4 يناير 2017 16:16
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء تفكيك "خلية إرهابية" بمدينة هرقلة من ولاية سوسة (وسط شرق) من 13 عنصرا جنّدوا شبانا لصالح تنظيمات جهادية متطرفة في الخارج.
وأوضحت الوزارة في بيان ان عناصر الخلية الذين تترواح اعمارهم بين 22 و43 عاما اعترفوا لدى التحقيق معهم بعقد اجتماعات "سرية" بمسجد في هرقلة، وتجنيد 12 من شبان المدينة لصالح جماعات "إرهابيّة" وتسفيرهم الى "بؤر التوتر" في إشارة الى ليبيا وسوريا والعراق.
وأشارت الوزارة الى ان عناصر الخلية اعترفوا ايضا بأن لهم "علاقة وطيدة" مع "عنصر إرهابي خطير" من هرقلة مطلوب وينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" الجناح التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وهي سابع "خلية ارهابية" تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال اقل من اسبوع
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
1 + 7 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
إنسانيّتُنا "الخبيثة"!
الثلاثاء 3 كانون الثاني 2017
تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
الاربعاء 4 كانون الثاني 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011