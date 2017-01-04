المنجمون... رياح المشاهد تعاكس إرادة الشاشات

مع إطلالة كل عام جديد يتمترس المتوقعون أو المنجمون أو العرافون، وما أكثرهم، أمام الشاشات الصغيرة ليكشفوا عمّا ستخبئه الأيام المقبلة والذي إن لم يحصل في المدى القريب فبالتأكيد سيحصل في المدى البعيد على حد تعبيرهم. ويتسمّر بالمقابل أمامهم المشاهدون ليروا ما سيحمله العام الجديد لهم، لزعيمهم، لفنانهم المفضل، لبلدهم والبلدان المجاورة والبعيدة حتى.

من حيث الأصل اللغوي فكلمة (تنجيم) مصدر من الفعل (نَجّمَ)، وهذه الكلمة مأخوذة من (النَجم) وهو الكوكب أو الثريا، والنجوم كلمة تجمع الكواكب كلها وبعبارة أخرى: الأجرام المضيئة في السماء، وقد أطلق على المشتغل بعلم النجوم ومراقبة سيرها ومداراتها بالمنجم أو المتنجم. ويقوم علم النجوم على ادعاء معرفة الأمور الغيبية سواءً ما كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، كما أنه يحاول أن يربط بين حركة النجوم والأفلاك وبين بعض الأحداث التي تجري على الأرض ارتباط الأثر بالمؤثر. وبين الكهانة والتنجيم علاقة عموم وخصوص، فالكاهن هو اسم عام لكل من يدّعي الاطلاع على الغيب ومعرفة المستقبل من الحوادث والأمور، ويدخل في ذلك صور كثيرة، منها التنجيم القائم على التماس الغيب من خلال مطالعة حركة الأجرام وادعاء تأثيرها.





بروباغندة إعلامية

اختلفت هذا العام الإطلالات الاعلامية "الركيكة" للمنجمين على القنوات المحلية، شكلا ومضموناً، عن سابقاتها، فبينما كانت "ترعبن" كل قناة من القنوات على واحد من العرافين، ليلة رأس السنة، رأيناهم هذا العام يتنقلون من شاشة إلى أخرى بشكل دوري، يبثون سذاجتهم وإفلاس توقعاتهم وتفاهة إلهامهم على موجة تلفزيونية ويهرولون إلى أخرى ليعاودوا بث ما بجعبتهم نفسها ولكن بترتيب مختلف.

وكأن معظمهم من أكثرهم إلى أقلهم شهرة تأثر بطريقة أو بأخرى بالفشل المدوي لعرابة العرافين المحليين التي خيّبها إلهامها في قضية الانتخابات الرئاسية اللبنانية. فتقلّصت الهالة التي كانت تحيط بهؤلاء هذا العام وكان الدليل على ذلك كثرة إطلالاتهم الإعلامية، وعدم انجذاب الناس كثيراً لأكاذيبهم، أو الإيمان بها الى حد بعيد كما من قبل. فلم تكن أوقات الإطلالات اللاحصرية "مقدسة" لدى المشاهد الذي لم يرفع صوت تلفازه إلا لسماع برجه الخاص حيث ما زال علم الفلك يحتفظ بنوع ما من المصداقية لدى المشاهد. هذا بالشكل، أما في المضمون وإن كان منمقاً ومسبوقاً ببروباغندة إعلامية تهيّص لتوقعات "الضيف" التي صحت، في حين يتغافلون عن أخرى لم تصح، بل حصل نقيضها تماما وهي النسبة الاكبر من التوقعات. فاقتصر العرافون هذا العام على توقع ما هو متوقع، بناء على دراسات علمية أو تحليلات سياسية محلية إقليمية أو دولية، فرأينا معظمهم ينحو باتجاه العموميات كي لا يقعوا في شر توقعاتهم التي لا ينفعهم مع حصول نقيضها ولا تشفع لهم حينذاك أي توقعات أخرى صحّت، أو شاءت الصدفة أن تصح وتأتي مطابقة لإلهام زائف.





ترويج مفبرك