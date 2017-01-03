ارتفاع التضخم في تركيا لمستوى يفوق التوقعات



أظهرت بيانات رسمية نشرت، الثلاثاء، أن زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات دفعت التضخم في تركيا إلى الارتفاع لمستوى يفوق التوقعات.



وارتفع التضخم إلى 1.64 بالمئة في ديسمبر الماضي، مما دفع الليرة التركية للتراجع صوب مستويات منخفضة قياسية.



وأدى القلق المتزايد بشأن التضخم إلى مزيد من التدهور في معنويات المستثمرين بسبب المخاوف الأمنية بعد سلسلة من الهجمات وتباطؤ الاقتصاد وحالة الضبابية السياسية.



وتجاوزت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري الزيادة المتوقعة البالغة 0.93 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.



وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 8.53 في المئة على أساس سنوي.



وتراجعت الليرة واحدا في المئة إلى 3.5800 مقابل الدولار بعد صدور البيانات لتقترب من المستوى القياسي المنخفض، عند 3.6 ليرة للدولار الذي سجلته العملة في الثاني من ديسمبر.



وقفزت الأسعار في معظم القطاعات ذات الثقل والتي تشمل المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 3.29 في المئة في ديسمبر، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر 7.33 في المئة على أساس شهري.

