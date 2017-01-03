تركمانستان تخفض إمدادات الغاز إلى إيران بسبب متأخرات

قالت وزارة الخارجية في تركمانستان، في بيان الثلاثاء، إن بلادها خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران بسبب التأخر في سدد مستحقات.



والبيان يأتي بعد يوم على تقرير نشرته رويترز ونقلت فيه عن مصادر في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، قولها، إن تركمانستان أوقفت تصدير الغاز.



ونقلت الوكالة عن بيان لشركة الغاز نشره الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قوله إن "تركمان غاز" اتخذت القرار "بشكل مفاجئ".



وكانت طهران قالت، في ديسمبر، إن تركمانستان هددت بوقف صادرات الغاز بسبب متأخرات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار وترجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت.

