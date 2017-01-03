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أبي رميا طالب بجلسات حوار بين الحكومة والشباب وذكر بوثيقة الشباب
أبي رميا طالب بجلسات حوار بين الحكومة والشباب وذكر بوثيقة الشباب
أبي رميا طالب بجلسات حوار بين الحكومة والشباب وذكر بوثيقة الشباب
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الثلاثاء 3 يناير 2017 09:41
تناول النائب سيمون ابي رميا، في مداخلته اثناء مناقشة البيان الوزاري، الفقرة الاخيرة من هذا البيان التي تتناول شباب لبنان "لكوني رئيسا للجنة الشباب والرياضة"، مذكرا ب"وثيقة الشباب والرياضة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012"، وتمنى ان "تكون هذه الوثيقة خارطة طريق لوزارة الشباب والرياضة"، وقال: "هناك 35 في المئة من الشباب عاطل من العمل وهناك عدد مماثل في حال عدم استقرار وظيفي". وتوجه الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقال: "هناك 83 في المئة من شباب لبنان املهم الحصول على تأشيرات لمغادرة لبنان". وطالب ب"اعلان حال طوارئ نيابية لابقائهم في لبنان". وطالب أيضا ب"عقد جلسات مناقشة خارج الاطار التشريعي لمحاورة الحكومة ليطرح الشباب أسئلة على الوزراء وتنقل مباشرة على الهواء".
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