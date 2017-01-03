وهبي: زيارات عون الى السعودية والدول العربية تنعكس ايجابا على لبنان

اكد النائب امين وهبي "ان اي مشهد متماسك في لبنان سينعكس ايجابا على الملفات المطروحة على مجلس الوزراء"، وقال في حديث لاذاعة "صوت لبنان -93,3" :"ان الجميع مدعو الى التكاتف والتضامن للتصدي للارهاب تحت سقف الدولة الوحيدة القادرة على حماية اللبنانيين".



وأشار "ان الوضع الاقتصادي يلزمه عناية واهتمام في هذا التوقيت"، موضحا "ان ملفات كثيرة ستثار في جلسة مجلس الوزراء يوم غد ومنها ملف النفط الذي اكد الرئيس سعد الحريري أن مراسيمه ستبصر النور".



ورأى "ان الزيارات التي يعتزم الرئيس ميشال عون القيام بها وتحديدا الى السعودية والدول العربية ستنعكس ايجابا على الوضع اللبناني، وستؤدي وظيفتها من خلال ترميم العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية العربية واعادة الحيوية والاستقرار واعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم".







