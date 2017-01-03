تصفح جريدة البلد
الخميس 5 كانون الثاني 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار البلد
أرسلان دان اعتداء اسطنبول الارهابي : للتعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام
أرسلان دان اعتداء اسطنبول الارهابي : للتعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام
أرسلان دان اعتداء اسطنبول الارهابي : للتعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الثلاثاء 3 يناير 2017 09:32
دان رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان، في بيان "الإعتداء الإرهابي الجبان الذي حصل في اسطنبول وذهب ضحيته أبرياء وجرحى، وخلف مآس وأحزان في اليوم الأول من السنة الجديدة".
أضاف: "وإذ نستنكر هذه الأعمال بشدة، ونعتبرها مخالفة للأديان والعقائد، حيث نضعها في مصاف الأفعال الإجرامية والوحشية، لذا يجب التعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام لمحاربة هذه الآفة واقتلاعها من جذورها، بدءا من الجمهورية العربية السورية، التي حذرنا مرارا وتكرارا أن تداعيات دعم الإرهاب والإرهابيين على أراضيها لا بد أن ينعكس على كافة الدولة المحيطة، قريبة كانت أم بعيدة".
وختم أرسلان:"نتقدم من أهل الضحايا الأبرار بأحر التعازي، ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
4 + 6 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
إنسانيّتُنا "الخبيثة"!
الثلاثاء 3 كانون الثاني 2017
تونس تفكك "خلية ارهابية" جنّدت شبانا لصالح تنظيمات ارهابية
الاربعاء 4 كانون الثاني 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011