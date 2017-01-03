أرسلان دان اعتداء اسطنبول الارهابي : للتعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام

دان رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان، في بيان "الإعتداء الإرهابي الجبان الذي حصل في اسطنبول وذهب ضحيته أبرياء وجرحى، وخلف مآس وأحزان في اليوم الأول من السنة الجديدة".



أضاف: "وإذ نستنكر هذه الأعمال بشدة، ونعتبرها مخالفة للأديان والعقائد، حيث نضعها في مصاف الأفعال الإجرامية والوحشية، لذا يجب التعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام لمحاربة هذه الآفة واقتلاعها من جذورها، بدءا من الجمهورية العربية السورية، التي حذرنا مرارا وتكرارا أن تداعيات دعم الإرهاب والإرهابيين على أراضيها لا بد أن ينعكس على كافة الدولة المحيطة، قريبة كانت أم بعيدة".



وختم أرسلان:"نتقدم من أهل الضحايا الأبرار بأحر التعازي، ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل".







