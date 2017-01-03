موسى: لازالة العوائق والخلافات الماضية لتجري الامور بشكل سليم

رأى النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3"، ان "طرح ملف النفط امام مجلس الوزراء جاء ليعكس التفاهم الحاصل بين الافرقاء في مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "النقاش يدور اليوم حول تحديد المنطقة اللبنانية الخالصة ليجري النقاش بعدها حول البلوكات البحرية التي لا نزاع عليها على ان يكون هناك قرار نهائي حول هذا الموضوع بناء على مواصفات يضعها مجلس الوزراء".



وشدد على أن "موضوع الاتصالات أثار جدلا كبيرا في المراحل الماضية بين الفرقاء، وهذا أمر يختص بالمعنيين وخاصة الفريق الذي ينتمي اليه رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف"، لافتا الى "احتمال تعيين احد من هذا الفريق في منصب يوسف"، مشيرا الى ان "المطلوب ازالة العوائق والخلافات المتعددة التي كانت موجودة كي تجري الامور بشكل سليم".



وعن جولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد انها "تشكل محطة اساسية ومهمة جدا في اعادة ترميم العلاقات الثنائية وتفتح أفقا جديدة نتحضر لها مع كل دول الخليج".