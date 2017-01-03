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جنبلاط عبر تويتر:ارفض منطق اكرم عطالله العبثي والانهزامي

جنبلاط عبر تويتر:ارفض منطق اكرم عطالله العبثي والانهزامي
جنبلاط عبر تويتر:ارفض منطق اكرم عطالله العبثي والانهزامي
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  • الثلاثاء 3 يناير 2017 09:13
غرد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا: "اذا كنا كعرب ومسلمين نمر في هذه الحالة من التراجع، لكنني ارفض منطق اكرم عطالله العبثي والانهزامي".



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