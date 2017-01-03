جنبلاط عبر تويتر:ارفض منطق اكرم عطالله العبثي والانهزامي

غرد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا: "اذا كنا كعرب ومسلمين نمر في هذه الحالة من التراجع، لكنني ارفض منطق اكرم عطالله العبثي والانهزامي".







