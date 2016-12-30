الميلاد يُزهر في "الأرض البيضاء "

لأن روح الميلاد لا تستولد نفسَها إلا باستيلاد الفرحة في نفوس الآخرين، ولأن منطقة جزين المحرومة منذ سنوات عادت لتتبرعَم حياةً وألوانًا، نظمت مؤسسة "الأرض البيضاء" نشاطاتٍ ميلادية عدة شملت مختلف شرائح المجتمع الجزيني من شتى بلدات القضاء الجنوبي .

أقيم في دار العناية في الصالحية حفل ميلادي للاطفال تضمن عرضاً مسرحياً للفنانة غنوى وصوراً تذكارية وتوزيعاً للهدايا. وتمّ الحفل برعاية مؤسسة الارض البيضاء وبالتعاون مع مركزي الخدمات الانمائية في جزين ولبعا، وشارك فيه عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد الى جانب حشد من فعاليات المنطقة واهالي وأطفال منطقة جزين. وتمنى أبو زيد "أعياداً سعيدة لجميع اللبنانيين مليئة بالمحبة والخير والسلام"، آملاً في أن "تنطلق الحكومة في عملها بعد نيلها ثقة مجلس النواب وأن تلبي حاجات الناس وتهتم بشؤونهم الحياتية لاستعادة ثقتهم كما ورد في عنوان بيانها الوزاري". وأكد "أهمية تعميم أجواء التوافق والانفتاح التي سادت في مناقشات الكتل النيابية لاراحة الاجواء وشبك الأيدي مواكبة لمسيرة العهد بقيادة الرئيس العماد ميشال عون ".

وكانت المؤسسة نظمت نشاطات متشعّبة في حضور النائب أبو زيد ونجليه حكمت وناجي تمّ خلالها توزيع الهدايا على الأطفال في مختلف القرى الجزينية. وشملت النشاطات رعاية أبو زيد بالتعاون مع لجنة وقف القديس جاورجيوس-روم ريسيتالًا أحيته غادة شبير، فضلًا عن احتفال مع عائلة SOS قرى الأطفال في صفاريه الجزينية بمشاركة أبو زيد ونجليه حيث تمّ توزيع الهدايا على الأطفال، ناهيك عن إقامة غداء للمسنين نظمه مركز الخدمات الانمائية في لبعا وآخر في جزين .