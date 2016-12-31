تقييم حصاد احداث العام 2016

سنة أخرى ترخي بثقلها على العالم، طاوية بين سطور فصولها أحداثاً عام مضى يشبه بعئه السياسي والاقتصادي احداث الاعوام السابقة، سنة حافلة بامتياز لناحية التطورات والازمات المتراكمة التي أرهقت العالم، حيث استحوذت معارك حلب والموصل اغلب محطتها، ناهيك عن مسلسل العنف والإرهاب الدموي الذي لا يزال يفتك بالكثير من الأبرياء.





بدء المرحلة "الشرسة" من معركة حلب



ودخلت روسيا والجيش السوري ومليشيات إيران الشيعية، في معركة ضارية وشرسة سميت بـ ”أم المعارك” ضد المعارضة السورية المسلحة، في مواجهة قديمة بدأت في 19 تموز 2012 وانتهت في 22 كانون الاول 2016 باستعادة نظام بشار الأسد السيطرة على مدينة حلب، وضمّها الى قلب النظام.



معركة الموصل

"قادمون يا نينوى"



شكل العاشر حزيران عام 2014 علامة فارقة في مسار الأزمة العراقية تحديدا والأزمة الإقليمية عموما، حيث سيطر تنظيم الدولة على مدينة الموصل.

أدى السقوط المريع للمدينة إلى انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مما سمح لقوات تنظيم الدولة الإسلامية (والتي قدرت في تلك الفترة بعشرات المئات من المقاتلين المزودين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة) من السيطرة على أربع محافظات عراقية زادت مساحتها الإجمالية عن 40% من مساحة العراق.

وفي تشرين الاول من العام 2016 بدات ساعة الصفر في الموصل حيث بدأت معركة "قادمون يا نينوى" وكان هجوم مشترك لقوات الأمن العراقية مع الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة في كردستان العراق، والقوات الدولية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية وقد حققت القوات من خلالها انتصارات مهمة على "داعش" بانتظار الايام القليلة المقبلة للحسم.



بعد سنوات من القطيعة...تركيا واسرائيل تطبعان علاقتهما



بعد سنواتٍ من التوتّر والقطيعة، أعلنت تركيا وإسرائيل في أواخر حزيران 2016 عن توصّلهما إلى اتفاقٍ لإعادة تطبيع العلاقات بينهما. وقد جاء الاتفاق بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ استهدفت إنهاء تداعيات الهجوم الذي قامت به وحدة من "الكوماندوس" الإسرائيلي ضدّ سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" المتّجهة إلى قطاع غزة في أيار 2010.



دونالد ترامب شخصية العام

ترامب الرئيس المثير للجدل



الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كان حديث العام والخاص منذ مطلع السنة بتصريحاته النارية المثيرة للجدل، لدرجة أنه افتك لقب شخصية العام، وهي نسخة سنوية من مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة، تقوم بتمييز شخص أو مجموعة أو فكرة أو شيء ما "يمتلك الأثر الأكبر في أحداث العام، سواء كان ذلك للأحسن أو الأسوأ".

وقد نجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، في الولوج إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، عقب السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض.



خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البريكست يغيّر خارطة أوروبا الاقتصادية



في المشهد الاقتصادي كان القرار التاريخي القاضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحدث الأبرز في السنة، بتداعياته على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية الداخلية، وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.

وقد صوّت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه.

وودعت بريطانيا رئيس وزرائها ديفيد كاميرون، الذي قدم استقالته تاركاً منصبه لوزيرة الداخلية، تيريزا ماي، بعد أن فازت بزعامة حزب المحافظين، فيما اعتبر أول خطوة في التغييرات التي فرضت نفسها سياسياً بموجب متطلبات الخروج من الاتحاد الأوروبي.



مجزرة أورلاندو



مسلسل الدم والتفجيرات الإرهابية والاعتداءات لم يتوقف خلال سنة 2016 بل زادت وتيرته حيث خيم الحزن على أمريكا في الساعات الأولى من يوم الأحد 12 حزيران بعد مجزرة أورلاندو التي استهدفت ملهى ليليا، حيث اقتحم أميركي من أصول أفغانية يدعى عمر متين (أعلن انضمامه إلى داعش)، ناديا ليليا للمثليين حاملا رشاشا ومسدسا ومطلقا النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل خمسين شخصا وإصابة 53 آخرين بجروح.

وفي حدث لا يقل دموية وفظاعة عن التفجيرات الارهابية التي قام بها تنظيم "داعش" الارهابي"، قتل ما لا يقل عن 28 شخصا وإصيب 60 آخرون في 3 تفجيرات في مطار أتاتورك، في مدينة إسطنبول، والذي يعد من أكبر المطارات التركية، مساء يوم الثلاثاء الواقع في 28 حزيران من العام 2016، في هجوم قام به ثلاث انتحاريين وقع داخل مطار إسطنبول الدولي.



من هجوم نيس



وكانت تفجيرات بروكسل في شهر آذار الاكثر دموية، حيث قتل 34 شخصاً، وأصيب 135 آخرون في تفجيرين وقعا في مطار بروكسل، صباح يوم دامٍ وآخرين استهدفا محطتين للمترو في العاصمة البلجيكية. وقد تبنى تنظيم "داعش" الهجمات.

وبعد أقل من ساعة، هزّ انفجار جديد محطة قطارات قرب مبنى للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لدى وصول القطار إلى المحطة أثناء ساعة الذروة الصباحية، ما أسفر عن مقتل أشخاص عدة.

كما وقع تفجير رابع في محطة مالبيك أو محطة شومان المجاورة، حيث مقرات الاتحاد الأوروبي، أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين.



ولو رجعنا بكرونولوجيا (التسلسل الزمني) التفجيرات والاعتداءات الإرهابية فلن نخلص من سرد تفاصيلها من تركيا إلى أميركا إلى العديد من دول العالم، لكن هجوم نيس الفرنسية سيظل دون شك راسخاً في ذاكرة الجميع، فقد وقع ما لا يقل عن 84 قتيلاً ناهيك عن أكثر من 100 جريح، إثر اندفاع شاحنة صوب جمع من الناس كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني، فدهستهم على امتداد كيلومترين. وقد بينت التحقيقات أن منفذ الهجوم من أصل تونسي يدعى محمد لحويج بوهلال، في الـ 31 من العمر مقيم في نيس.



الأسطورة محمد علي كلاي

الموت يغيب أسطورة الفن النبيل



سنة 2016 غيبت شخصيات كان لها وقعها في مجالاتها ففي الفن النبيل فقدت حلبات الملاكة أيقونتها الأبرز، الأسطورة محمد علي كلاي، الذي فارق الحياة بعجز عن التنفس ومضاعفات مرض الباركنسون عليه في مستشفى بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا يوم 3 يونيو 2016.

وعقب إعلان نبأ وفاته غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره متبوعة بتعليقات تنعى فقدانه. إذ إنه لم يكن ملاكماً عالمياً فقط، بل كان حكيماً ولديه رؤية وقناعات لاقت إعجاب شعوب العالم على اختلاف توجهاتهم وجنسياتهم.

كلاي تربع طيلة 50 عاماً على عرش النجاحات في عالم الملاكمة ولم يصل أي بطل إلى مستواه، وبقي بطل الحلبة والمدافع عن حقوق الإنسان.

وألهم كلاي الملايين، كيف لا وهو الوحيد الذي فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات، وأنهي مسيرته بـ56 فوزا، منها 37 بالضربة القاضية، ولم يهزم إلا خمس مرات فقط.

ملاكم كان يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة، فاجأ العالم باعتناقه الإسلام، وتغيير اسمه الأول Cassius Marcellus إلى محمد علي، وبه خاض في 1965 مباراة التحدي مع ليستون، فأنهاها بقاضية سريعة في الجولة الأولى.

وفي مسقط رأسه بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، حيث أبصر النور قبل 74 سنة، شيعت جنازته وانتهت جولاته مع الحياة.



الزعيم الشيوعي الكوبي فيدال كاسترو

آخر قائد شيوعي يودع العالم



الموت غيّب أيضا الرئيس الكوبي الشيوعي، فيدال كاسترو، الذي انتزع السلطة في ثورة 1959، وحكم كوبا 49 عاماً بمزيج من الكاريزما والقبضة الحديدية، فأقام دولة الحزب الواحد، وأصبح شخصية رئيسية في الحرب الباردة.

وعرف فيدل كاسترو، الذي توفي يوم الجمعة 25 نوفمبر 2016 عن 90 عاماً بأنه الرجل الذي أدخل نصف الكرة الأرضية الغربي في الحرب الباردة منذ عام 1959، ومن ثم تحدى الولايات المتحدة الأميركية لقرابة نصف القرن، معاصراً 11 رئيساً أميركياً، ومسبباً لهم الإزعاج، كما أنه الشخص نفسه الذي دفع العالم إلى حافة الحرب النووية.

وبصحة متدهورة منذ سنوات، ظل كاسترو يقود ويدبر ما يأمل أن يكون استمراراً لثورته الشيوعية منذ أن تنحى في عام 2006 لأخيه الأصغر راؤول كاسترو البالغ من العمر الآن 85 عاماً، وأعقبها بعامين أن أعلن استقالته رسميا من رئاسة كوبا.



من حطام الطائرة المصرية المنكوبة

كابوس حوادث الطائرات حاضر أيضا



كابوس حوادث الطائرات كان له نصيب هو الآخر فكانت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران، التي تحطمت وعلى متنها 66 شخصاً أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة 19 ايار الماضي، محط اهتمام جميع وسائل الإعلام.

وأكدت شركة مصر للطيران أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط عقب دخولها إلى المجال الجوي المصري، وتم العثور على بعض حطامها بعد أيام في البحر المتوسط على مسافة 290 كلم شمال الإسكندرية.

لتعلن السلطات المصرية مؤخراً العثور على آثار مواد متفجرة على رفات وجثامين ضحايا الطائرة المصرية.



سقوط طائرة عسكرية روسية فوق البحر الأسود



تحطمت طائرة عسكرية روسية على متنها 92 شخصا فوق البحر الأسود وهي في طريقها إلى سورية. والطائرة من طراز تو-154 تحطمت في البحر قرب مدينة سوتشي في جنوب روسيا بعد أن اختفت من على شاشات الرادار. وكانت الطائرة تقل عسكريين روسا وأعضاء فرقة موسيقية عسكرية معروفة هي فرقة ألكسندروف إنسامبل كانوا في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.



الطفل السوري عمران

صورة عمران ترجّ العالم



وبين نفحات الترويح عن النفس والتتويجات بالذهب في ريو، طفت بين دمار حلب صورة أبكت العالم من تسجيل بثه ناشطون سوريون صدم المتتبعين، طبعا نقصد صورة الطفل عمران دقنيش، ابن الخمسة أعوام، وهو يجلس في سيارة إسعاف بعد تعرض منزله في حي القاطرجي لغارات جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري.

وبدا الطفل جالساً بهدوء، ووجهه مغطى بالغبار والدماء، في مقعد سيارة الإسعاف يتحسس جراحه وبالكاد يفتح عينيه، قبل أن يُحضر المسعفون بقية الناجين من أفراد أسرته إلى ذات السيارة.

لكن ملامحه البريئة التي لم تكن تستوعب ربما ما يجري حوله هزت العالم، واسترجعت صورة الطفل السوري الغريق "آلان كردي" ذا الثلاث سنوات، والذي رجَّ الكرة الأرضية بجسده الملائكي الذي تلاعبت به الأمواج وقدفته على رمال المتوسط.



مكالمة أردوغان عبر فايس تايم عقب إعلان انقلاب تركيا العسكري الفاشل

تركيا ستخلد يوم 15 تموز



ومن الأيام التي ستخلدها على الأقل تركيا يوم 15 تموز 2016، وقتها تفاجأ العالم بخبر عاجل طارئ قرأته مذيعة شقراء على قناة تي آر تي التركية يفيد بنجاح محاولة انقلاب على النظام الحاكم بتركيا، وعقب ساعات قليلة ظهرت المذيعة ذاتها لتعلن فشل المحاولة بعد أن نجحت القوات الموالية للحكومة في استعادة السيطرة على الوضع بالمحطة التلفزيونية.



الأنظار وقتها كانت شاخصة تنتظر ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليطل في سابقة من نوعها عبر أحد تطبيقات التواصل الخاصة بشركة أبل وهو فايس تايم، اتهم من خلاله ما سمّاه بالكيان الموازي قاصداً رجل الدين فتح الله غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً له، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.



كما دعا أردوغان الشعب التركي إلى هبة حاشدة في الشوارع والميادين للاعتراض على ما حدث.



ولقد حقن أردوغان الحماس في نفوس مؤيديه للنزول وكبح وحدات من الجيش التي حاولت الانقلاب على نظام حكمه، فكان له ما أراد. وأعقب محاولة الانقلاب حملة اعتقالات سُميت بالتطهيرية طالت رؤوساً كثيرة من كبار المسؤولين في الجيش، وكذا في العديد من القطاعات وموظفين عاديين، للاشتباه بضلوعهم بما حدث.



لحظة اغتيال السفير الروسي في تركيا



هذه السنة التي جاءت بدايتها دموية على وقع التفجيرات، لم تختلف نهايتها كثيراً، فقبل أقل من أسبوعين عن انقضائها، دوى في منابر الإعلام خبر اغتيال السفير الروسي في أنقرة، جراء إطلاق نار استهدفه خلال زيارته لمعرض فني بالعاصمة التركية.

لم يكن هذا الاغتيال ليأخذ كل هذا الزخم لولا الصورة التي انتشرت لحظتها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي بعدها الفيديو موثقاً عملية الاغتيال.

أما ملتقط صور القاتل، فكان مصوراً تركياً يعمل لصالح وكالة "أسوشييتد برس".

ولم يكن المصور برهان أوزبيليسي يستوعب ما يحصل، إلا أنه اختبأ وراء حائط، محاولا تصوير المشهد "السوريالي"، بعد أن كان قد اقترب لالتقاط صور أوضح للسفير أثناء حديثه.

وفي الأثناء كانت العاصمة الألمانية برلين تعيش هي الأخرى على وقع صدمة هجوم راح ضحيتها 12 شخصاً على الأقل، وأصيب 48 آخرون بجروح إثر اقتحام شاحنة سوقاً لأعياد الميلاد في برلين.

وفيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم.

هو إذن غيض من فيض عن أحداث سنة 2016 خفتت على استحياء فاسحة المجال لانبجلاج سنة 2017 علها تحمل في جعبتها بشائر خير.

كلمات دالّة



اعدام نمر باقر النمر



نفذت السلطات السعودية حكما بإعدام 47 متهما بقضايا متعلقة بالإرهاب، وعلى رأسهم القيادي الشيعي نمر باقر النمر.

وأدين النمر بتهمة الارهاب وإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر واستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيه لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة العربية السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، اضافة الى استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة، وجلب التدخل الخارجي ودعم الاحتجاجات الشعبية في البحرين.

إيرانيون يهاجمون السفارة السعودية في طهران

اقتحم عشرات الإيرانيين السفارة السعودية في طهران، في كانون الثاني من العام 2016 وألقوا عليها زجاجات حارقة، بعد تصعيد لفظي من جانب الحكومة الإيرانية ضد المملكة بسبب تنفيذها أحكام قضائية بإعدام مدانين بالإرهاب ومن بينهم رجل الدين الشيعي نمر بتقر النمر.



رفع العقوبات عن إيران



أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 16 كانون الثاني من العام 2016 بدء تنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران، بينما وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني ما تم بأنه "نصر مجيد".

