نفايات عابرة للأعوام...!

عامٌ ونصف العام مرّت على ذكرى اندلاع حرب النفايات في لبنان في السابع عشر من تموز الـ2015، بعد إقفال مطمر الناعمة شعبياً، وهو المطمر الذي استمر بإدارة النفايات بناء على خطة طوارئ منذ العام 1997. أزمة مرّت ولا زالت تمرّ بمخاضٍ متعثّر كثر فيه الحديث عن خططٍ انتقالية، مستدامة، وأخرى بديلة، تقاذف المعنيون خلالها أكياس النفايات وراحوا يضعون خيارات حلحلتها تارة في سلة الترحيل، وتارة أخرى في فوهة المحارق، قبل أن يتسللوا في كل هذا الوقت (بدل الضائع) إلى خيار مطامر الموت "الموقتة" على ذمة القيمين عليها، ريثما تنضج صفقة ما، لها أن تدرّ على جيوبهم أموال جبنة النفايات إلى أجل غير مسمى.





انتهت الحرب الأهلية في لبنان وبدأ زعماؤها بمرحلة إعادة الإعمار التي كان من شأنها أن تعيد لبنان كما كان قبل اندلاعها، إلا أن مرحلة إعادة الإعمار لم تكن قد وضعت خطةً فعلية واستراتيجية وطنية لحل أزمة النفايات، ما أدى إلى أن يكون تراكم النفايات جبالا على أطراف الشوارع مشكلة تتكرر من وقتٍ لآخر دون التوصل لحل جذري لأزمة مستنسخة تظهر للعلن كلما "دق كوز السمسار بجرة الحرامي". فلم تكن هي المرة الأولى التي تزور فيها النفايات عتبات بيوت اللبنانيين في العامين 2015 و2016، وتطيل زيارتها. فبإرجاع شريط الذاكرة قليلا إلى الوراء نرى بأن النفايات كانت آخر هدايا حكومة تصريف الأعمال السابقة، فأزمة النفايات في لبنان ليست وليدة الساعة ولا وليدة اللحظة بل هي وليدة سنوات من تدوير الصفقات ما بين أفرقاء السياسة، والذين عندما بدؤوا بإعمار لبنان بعد أن هدموه لم يأخذو بعين الاعتبار فورة العمران التي كانت ستزيد من إنتاج النفايات.





ترحيل مشبوه

محطات كثيرة مرّت بها أزمة النفايات بنسختها الأخيرة في العام الحالي، ومع سقوط آخر ورقات خيار الترحيل، حصل ما كان متوقعا، ووصلت الحكومة لحائط مسدود مع خيار الترحيل الذي شهد سلسلة فضائح تخطّت روائحها حدود الوطن، وبينما كان لبنان ينتظر البدء بترحيل نفاياته إلى روسيا في النصف الثاني من شباط الفائت، على يد الشركة الملتزمة بالترحيل المشبوه. دوّت فضيحة الوثائق المزورة في الصحف الروسية. وعاد ملف أزمة النفايات معها إلى نقطة الصفر بعد ثمانية أشهر من التخزين والرمي العشوائي للنافيات وأنصاف الحلول التي كانت تدور الحكومة في حلقتها المفرغة لتعود وتدخل في نفق البحث عن المطامر مجددا بعد توافق مجلس الوزراء على العودة إليه وإعادة طرح فكرة المطامر.





مطامر الموت

وكان على رأس تلك المطامر الناعمة الذي طوى صفحة الموت الممنهج بعد أن سارعت شاحنات سوكلين في ريبع الـ2016 لنقل النفايات المتراكمة منذ صيف الـ2015 إليه قبل موعد إقفاله بشكل حاسم ونهائي مع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها مجلس الوزراء لنقل النفايات القديمة وذلك بعد أن نقلت "أكثر من 900 ألف طن من النفايات خلال 60 يوماً، جُمعت من 140 مكب عشوائي. لتفتح الحكومة صفحتين جديدتين لا تقلان وساخة ووباءاً وجنوناً عن "الناعمة" وهما برج حمود والكوستا برافا، اللذان يستمر توضيب النفايات فيهما رغم المعارضة الشعبية والبيئية لهما ورغم نتائجهما الكارثية البيئية والصحية على أكثر من صعيد. يضاف إليهما مؤخراً مشروع الـ"مطمر الموقت" أو "مكب أمر الواقع" لنفايات بلديات العرقوب، وبلديات اتحاد السويجاني، في بلدة كفرنبرخ، وهو الموقع الذي تتأتى خطورته من طبيعة الأرض المنوي إنشاء المطمر عليها والتي تسمح بتسرّب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية والينابيع في المنطقة، ما يشكل خطرا بيئيا على مستقبل لبنان المائي انطلاقاً من ارتفاع هذه المنطقة الذي يصل إلى 1150 مترا عن سطح البحر.





فيروسات وبرغش

ولم ننس كيف ساهم تأخير الحلول بجعل النفايات في شتاء العام 2016 جزءاً لا يتجزأ من معادلة الفيروسات القديمة منها والأخرى الجديدة التي راحت تتكالب على أجساد شعبٍ باعت الحكومات المتعاقبة صحته لأول مشترٍ في سوق المصالح، ومن بينها فيروس الـH1N1 الذي كافحته وزارة الصحة بـ"تخفيف التبويس" مثلاً. أما صيف الـ2016 النفاياتي، فحدّث ولا حرج عن غزو أسراب الحشرات لا سيما البرغش والذباب منها لبعض الشوارع اللبنانية المستفيدة من المرتفعات الجوية المترافقة بالهواء المغبرّ الذي ضرب لبنان و من موسم الحشرات الذي كان يبدأ في مثل ذاك الوقت من كل سنة، وهو الأمر الذي كافحته وزارة البيئة بدعوة المواطنين إلى إغلاق فمهم خوفاً من "ابتلاع البرغش".





"دبروا راسكن"

وبعد أن خفّت شراسة الأزمة عقب نقل ما تراكم إلى مطمر الناعمة وما بدأ بالتراكم إلى مطمري برج حمود والكوستابرافا، عادت لتستشرس من جديد في قضائي المتن وكسروان تحديداً، بعد إقفال الطريق إلى برج حمود من قبل شباب حزب الكتائب وبعض الجمعيات المدنية والبيئية، لفترة من الزمن. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى بعد فتح الطريق وراحت البلديات تقوم بتنفيذ مطالب وزير الزراعة أكرم شهيب الذي سلّم مفاتيح الحل الموقت لها ولاتحادات البلديات لإيجاد أماكن تضم النفايات المُكدّسة في نطاقها على مبدأ "دبروا راسكن"، حتى الإنتهاء من تجهيز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمود والتي انتهت مؤخراً في تشرين الأول الماضي.





أرقام صادمة

كل ذلك، وأكثر... ولا زالت الدولة تتجه لبناء سناسيل بحرية ولردم البحر ليستقبل نفاياتها بكلفة بيئية ومالية خيالية "حتى اتمام صفقة المحارق"، مستمرة بغضّ الطرف مع سبق إصرار وترصد عن الحلول الممكنة بأقل كلفة (بيئية وصحية ومالية) ممكنة. وحسب المستند الصادر عن تعميم وزارة البيئة بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015 تبلغ نسبة النفايات العضوية 50%، بينما النفايات القابلة للتدوير 35% ، ما يعني أن جزء كبير من النفايات المنتجة ممكن معالجتها على الاراضي اللبنانية بطرق صحية وبيئية. وتظهر نتائج الجولة التي قامت بها الحركة البيئية اللبنانية ومجموعات بالحراك الشعبي في محافظات بيروت وجبل لبنان والنبطية والجنوب على معامل الفرز، والتدوير، والتسبيخ المملوكة من الدولة والقطاع الخاص ومن بينها معامل ممولة من الاتحاد الأوروبي، أن معظم هذه المعامل يعمل، والمتوقف منها إما بسبب فساد إداري أو سياسي، ويمكن تشغيله بكلفة قليلة. كما وأظهرت الجولة أنه بالإمكان محلياً تدوير 500 طن من الورق والكرتون يوميا، بحسب نقابة صناعيي الورق في لبنان، من أصل 900 طن ينتجون يوميا حسب تقرير " sweep net - نيسان 2014" ، وبالإمكان رفع هذه النسبة ايضاً. كما ويمكن تصدير 300 طن يوميا أي الكمية الكاملة من نسبة المعادن في النفايات البلدية (بحسب تقرير sweep net - نيسان 2014). ويمكن تدوير 60 طن يوميا من الزجاج الشفاف من أصل 200 طن منتجة يوميا، حسب تقرير " sweep net"، مع وجود 400 شركة معنية بتدوير البلاستيك، حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين. ما يعني أنه يمكننا أن نستوعب حوالي الألف طن يوميا من المواد المفرزة والقابلة للتدوير في المنشآت الحالية في كل لبنان، ويتبقى 950 طن من النفايات المفرزة التي يمكن تصديرها لا ترحيلها، وبالتالي بيعها لا الدفع عليها.





كلفة خيالية

وتجدر الإشارة في ختام جوجلة الأحداث المتعلقة بأزمة النفايات للعام 2016 ما ظهر في هذا العام من أرقام انفضحت للمرة الأولى منذ العام 1996، حين دخلت أزمة النفايات لجنة المال والموازنة، التي بدأت بدراسة العقود منذ العام 1996 وذلك بغية معرفة المخالفات التي ارتُكبت في هذا الملف. وكان النائب سامي الجميل قد عرض خلال الاجتماع بعض الأرقام الفاضحة في هذا الملف منذ 20 سنة. والتي تشير إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا الملف خلال الفترة المذكورة تبلغ مليار و981 مليون دولار اي ما يقارب الـ2 مليار دولار، قسّمها الجميل الى "716 مليون كلفة كنس وجمع، 575 مليون كلفة طمر، و608 مليون كلفة معالجة" بالوقت الذي كانت الشركة المشغلة "سوكلين" تقوم بطمر 85 بالمئة من النفايات تقريباً، بأي معدل 55 مليون دولار سنوياً (كلفة معالجة) لم تكن موجودة في الأصل، أي ما يقدر بثلث الكلفة الإجمالية، والأنكى أنه كان على تلك المعالجة الغير موجودة مراقبة، تتقاضى مبلغ 5 مليون دولار سنوياً.