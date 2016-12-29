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وريورز يفسد فرحة ديروزان
وريورز يفسد فرحة ديروزان
وريورز يفسد فرحة ديروزان
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الخميس 29 ديسمبر 2016 10:07
أحرز كلاي طومسون 21 نقطة ليقود فريقه غولدن ستيت وريورز إلى الفوز 121-111 على ضيفه تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الأربعاء.
وخلال الربع الأول من المباراة، أحرز وريورز 42 نقطة، وحافظ على تفوقه طوال اللقاء ليحقق فوزه الـ28، مقابل 5 هزائم هذا الموسم.
وأوقفت الهزيمة مسيرة انتصارات رابتورز خارج أرضه، التي استمرت على مدار سبع مباريات.
لكن الفريق رغم ذلك عاش "لحظات تاريخية" عندما أصبح لاعبه ديمار ديروزان الهداف التاريخي لناديه بعد تفوقه على سجل كريش بوش.
وسجل ديروزان، الذي يخوضه موسمه الثامن في البطولة، 29 نقطة ليرفع رصيده إلى 10290 نقطة طوال مسيرته، متفوقا بفارق 15 نقطة على بوش الذي لعب أول سبعة مواسم في مسيرته مع تورونتو.
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