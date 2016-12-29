تيفيز إلى الصين بأجر "خيالي"

أكد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم أن مهاجمه كارلوس تيفيز سيوقع عقدا مع شنغهاي غرينلاند الصيني، الذي قدم عرضا سخيا من أجل التخلي عنه.



وقال النادي الأرجنتيني في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت، الأربعاء "بوكا جونيورز توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز، نزولا عند رغبة اللاعب الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي".



من جانبه، كتب شنغهاي غرينلاند في تغريدة على تويتر أن قدوم لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي سابقا "سيعزز قوة فريقنا"، دون ذكر قيمة الصفقة.



وكشفت الصحافة الأرجنتينية أن النادي الصيني عرض على اللاعب أجرا سنويا يصل إلى 40 مليون يورو، في حين أنه يحصل على أقل من مليونين حاليا من بوكا جونيورز.



ونشأ تيفيز في بوكا جونيورز، وعاد إليه في يوليو 2015، بعد تجربة احترافية في أوروبا، غداة خسارة فريقه يوفنتوس أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

