اتفاق بين "طيران الإمارات" و"رولز رويس"

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة رولز رويس البريطانية حيال "مسألة تقنية" مرتبطة بمحركات طائرات "إيرباص إيه 380" العملاقة، مؤكدة تسلم طائرة من هذا الطراز هذا الأسبوع.



وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس: "طيران الإمارات تؤكد أنها توصلت إلى اتفاق مع رولز رويس حيال المسألة التقنية المرتبطة بمحركات طائراتنا من طراز إيه 380".



وأضاف: "تسلمنا طائرة إيه 380 تعمل بمحرك رولز رويس هذا الأسبوع"، على أن تتسلم الشركة الإماراتية ومقرها دبي طائرتين إضافيتين من الطراز ذاته "قبل نهاية العام الحالي".



كما أنها تستعد لتسلم مجموعة أخرى من طائرات "إيه 380"، وكذلك من طائرات "بوينغ 777" خلال عام 2017.



وكانت إيرباص أعلنت، الأربعاء، أنها سلمت "طيران الإمارات" طائرة "إيه 380" تعمل بمحرك رولز رويس، بعد يوم من تأكيدها أنها ستؤجل تسليم 12 طائرة لمدة عام، بناء على طلب الشركة الإماراتية التي ترغب في اقتناء أحدث محركات رولز رويس، وفقا لمصادر مطلعة.



وقال متحدث باسم رولز رويس لـ"فرانس برس" الأربعاء "نواصل العمل عن قرب مع إيرباص وطيران الإمارات من أجل تلبية احتياجاتهما".



وطيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات "إيرباص إيه 380" و"بوينغ 777" العملاقتين في العالم، وتسير رحلات لأكثر من 153 وجهة انطلاقا من مطار دبي، مستخدمة أسطولا يبلغ 250 طائرة.

