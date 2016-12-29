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النفط من دون "توجه واضح" في آسيا
النفط من دون "توجه واضح" في آسيا
النفط من دون "توجه واضح" في آسيا
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الخميس 29 ديسمبر 2016 09:55
بدت أسعار النفط بلا توجه واضح في آسيا، الخميس، بعد تراجعها على إثر تقديرات تتحدث عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.
وحوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم فبراير 20 سنتا إلى 53.86 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي، تسليم فبراير، فقد ارتفع سعره ثلاثة سنتات ليبلغ 56.25 دولارا.
ونشر المعهد الأميركي الخاص "أميريكان بتروليوم إينستيتيوت" الأربعاء تقديرات تفيد أن احتياطات النفط الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع المنصرم، مما يؤدي إلى تراجع سعر النفط الخفيف، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 18 شهرا.
يشار إلى أنه أي زيادة في ارتفاع الاحتياطات الأميركية، تعني تراجعا في الطلب على النفط في أول اقتصاد في العالم، بينما تؤثر وفرة العرض على الأسعار العالمية.
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