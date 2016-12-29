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الخطيب: اولويات الحكومة الجديدة اقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد

الخطيب: اولويات الحكومة الجديدة اقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد
الخطيب: اولويات الحكومة الجديدة اقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد
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  • الخميس 29 ديسمبر 2016 09:48
أكد وزير البيئة طارق الخطيب في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3" ان "أولويات حكومة الرئيس سعد الحريري ستتركز على اقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد، لكنها أيضا ستعمد لمعالجة شؤون المواطنين المعيشية العالقة من نفايات وكهرباء ومياه".

وقال :"التوافق الذي حصل في البلد والذي على اثره تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة يؤكد انجاز الامور الملقاة على عاتق الحكومة بدقة وسرعة"، معلنا أن "ورشة العمل في الوزارة تنطلق اليوم وبدايتها ستكون في اجتماعات لبحث ومناقشة ملفات بيئية ووضع جدول أعمال الوزارة".

وعن مشكلة نهر الغدير وما يشكله من مخاطر على حركة الطيران المدني، أوضح انه "سيتم تحديد حيثيات المشكلة لايجاد الحل العاجل".
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