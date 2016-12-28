رحلة “استعادة الثقة”... الحلمُ كبير والوقتُ قصير!

الياس قطار- البلد

هي حكاية ثقةٍ فقدها معظم الشعب اللبناني في السلطة ومكوّناتها وكرّس فقدانها ووهنها تمديدان لمجلس النواب وتمديداتٌ أمنية أخرى. هي حكاية ثقة يحاول العهد الجديد استعادتها من خلال حكومةٍ جامعة حريصة على نيل ثقة ممثلي الشعب أولًا (أو من كانوا قبل التمديدين) قبل أن تنطلي على الشعب نفسه.

لا تختلف جلسات مناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة عن جلسة انتخاب الرئيس. ففي كلتيهما ثقةٌ مُنِحت أولًا للرئيس العماد ميشال عون وأخرى ستُمنَح للرئيس سعد الحريري ركونًا الى البيان الوزاري الذي يعجّ بكثيرٍ من الوعود والكلام وليس “الحشو” بالضرورة والذي سرق من أولى الجلسات حيّزًا زمانيًا لا يُستهان فيه بالاستناد الى ما يقلّ عن 1500 كلمة بقليل شملت على لسان الحريري كلّ الملفات الداخلية والإقليمية والدولية. أما عدا ذلك، فبدا واضحًا أن الفوضى التي تستوطن المجلس “الشهير” كثيرًا ما تبحث عن الأضواء أو يُبحَث لها عن الأضواء. فكما في جلسة الانتخاب “مسرحية هزلية” عنوانُها أسماء “لا عالبال ولا عالخاطر” وتكرار التصويت، كذلك في جلسة الثقة الأولى “خلافاتٌ” شخصيّة تصدّرها خروج النائبين خالد الضاهر ورياض رحّال عن أدبيّات جلسةٍ يواكبها الآلاف، فيما كانت الثانية الليلية أكثر هدوءًا وروتينًا.

السُباب سمة...

لا حاجة الى الغوص في تلك “الكليشيهات” والشتائم طالما أن السُباب غدا سمةً لصيقة بمجلس النواب مع تبدّل المصطلحات المستخدمة والتي تصبّ في كليتها في خانة واحدة: التركيز على حكاية إقفال الفم وتطهيره. بعيدًا من تلك “الترّهات” وانسجامًا مع المشروع الجديد الذي يقدّمه العهد الجديد الجامع، بدا البيان الوزاري في مضمونه التفصيلي شديد التصالح مع خطاب القسم ومع بيان الحكومة السابقة. كثيرون غابوا بعذر وآخرون من غير عذر، بيد أنّ ذلك لم يحل دون انهمار الأصوات المانحة ثقتها للحكومة فيما سجّل النائبان خالد الضاهر مفارقةً بحجبه الثقة وبطرس حرب برمادية موقفه من عدم منح الثقة وعدم حجبها مقابل حجب كتائبي متوقع. كلّ تلك السيناريوهات المعروفة لا تشكّل بيت القصيد بقدر المحتوى الغني الذي بُنِي على أساسه البيان الوزاري، ناهيك عن تموضع المقاومة فيه والذي أثار حفيظة القواتيين لدى اطّلاعهم على البيان كاملًا أو بالأحرى خلال مشاركتهم في صوغه. وعلى هذه النقطة بالذات علّق الرئيس نبيه بري في إشارةٍ ذكية منه الى حرص الجميع على صون موقع المقاومة في أي بيانٍ لأي حكومة، من هنا كانت إشارتُه الى بعض الأخطاء خصوصًا العبارة التي تقول “في المناطق التي نتنازع حولها مع العدو الإسرائيلي” ما استدعى تصويبها.

غير مطّلعين!!!

لم يعد مفاجئًا بالنسبة الى كثيرين من اللبنانيين ألا يكون بعض نوّاب أمّتهم (بالاسم) غير مطّلعين على مضمون البيان الوزاري الذي على أساسه حضروا لمنح الحكومة الثقة أو حجبها عنها. جلستان باهتتان لولا المعارك الداخلية المنبريّة المتفلّتة من كل المعايير إلا من عبارة برّي الشهيرة “تُشطَب من المحضر”. كلّ ذاك البُهت عوّضه الرئيس الحريري في تلاوته للبيان الذي فتح المجال واسعًا أمام الثناء خصوصًا أنه بدا لُبنةً أولى في مسار إعادة بناء الدولة وتشكيل مكوّناتها وتعزيز مؤسساتها وسلطاتها.

مضمون البيان

مرتاحًا بدا الحريري ومتصالحًا مع ما يقول من دون عتبٍ لغويٍّ عليه. مرتاحًا حدّ ربطه الثقة التي ستنالها حكومته بالثقة المرجوّة عودتُها الى الشعب اللبناني الذي فقدها منذ زمنٍ طويل، في وقتٍ أمعَن النواب في التمديد لأنفسهم ولايتين غير آبهين بحق الناس في الاقتراع. يُنصِف البيان الوزاري في فحواه كلّ الملفات فرادى وجماعًا. يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ قليلة وأمام مقارناتٍ حثيثة بجملٍ تستوحي بشدّةٍ من خطاب القسم تركيبتها ومضمونها. أشبه بنسخةٍ منقّحة بدا خطاب الثقة الطويل مع عنوان مذيّل بـ”استعادة الثقة” وهو العنوان الذي تحمله مرحلة الحكم الجديدة حتى ما بعد الانتخابات النيابية منتصف العام المقبل. عناصر جمّة اخترقت البيان الوزاري وتماهيًا معه خطاب الثقة، فيما بدا أشبه بعناوين فضفاضة لبلدٍ اعتاد مواطنوه عدم سماع بعض المصطلحات الجوهرية: وفاق وطني، استقلال وسيادة، الحوار، تعزيز المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، عدم اللجوء الى العنف والسلاح، نبذ التحريض الطائفي والمذهبي والتصدي للفتنة، النهوض بالاقتصاد الوطني، تأمين فرص عمل للشباب، إقرار موازنة 2017، تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والتخطيط للاصلاحات والمشاريع البنيوية والإقتصادية والإنمائية، تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، دعم تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات، حلول لأزمات الكهرباء والمياه والسير والنفايات وتلوث نهر الليطاني، توسعة شبكة الأمان الإجتماعية وتأمين حق الوصول للطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين ومكافحة الفقر وتأمين التمويل اللازم لمكافحة الفقر المدقع على الأخص، تأمين التعليم النوعي لجميع الأطفال، تحقيق الإستقرار الماكرو – اقتصادي، مكافحة الفساد، ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة بأصحاب الكفاءات، إنهاء ملف المهجرين، التصدّي للإرهاب من خلال استثمار أمني كبير، تأمين استقلالية القضاء، الحرص على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، مواجهة أعباء النزوح السوري برفض التوطين وتأمين عودتهم، تعزيز الحوار “اللبناني - الفلسطيني”، تعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني، احترام حقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية، وأخيرًا تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.. ذاك البند الأخير هو نفسه الذي أنقذ الحكومة المنصرمة لغويًا يعود اليوم لينقذ حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية والأولى في العهد الجديد من دون غضبٍ أو تحفّظ بائنَين. ... أما بيت القصيد فيتجسّد في ما ينتظره اللبنانيون من مجلس مدّد لنفسه مرّتين: العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية.

يحار المصغي...

يحار مصغٍ الى خطاب الثقة أمس ما إذا كان عليه أن يصدّق نوايا الحكومة الجديدة خصوصًا أنها توافقية بامتياز وبالتالي أبواب العمل مفتوحة أمامها من جهة، وما إذا كان سيضحك في عبِّه إزاء واقعين: أوّلًا، في ستّة أشهر هل ستُنجِز كل ذلك لا بل هل ستتمكّن من وضع كلّ ملف على السكّة مثلًا؟ وثانيًا، أبهذه البساطة يُمحى فسادٌ عمره سنون وإرهابٌ متجذّر ومتسلل ونفايات تستوطن ومؤسسات تعتريها المحسوبيات وفقراء يتزايد عددهم وكهرباء لا تحضر لتنقطع ومياه تشحّ ونفط تقاسموه قبل تنقيبه وعنف يستشري وشباب “يهشل” وووو... جرعة التفاؤل التي تقف وراء الإيمان بإمكانيات هذه الحكومة أن خليفتها بعد الانتخابات التي يصرّ البيان الوزراي على إجرائها في موعدها ستكون توأمها أو نسخة معدّلة عنها بالرأس نفسه والتوزيع عينه مبدئيًا... وليس نيل الحكومة الثقة اليوم بسرعة قياسية سوى خير دليل على أن الجميع فاهمٌ دورَها والغاية التي من أجلها شُكَّلت وستعمل في غضون أشهر.