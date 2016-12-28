مشاريع الجنون تابع... كفرنبرخ على خطى برج حمود والكوستابرافا





يمكن لزائر بلدة كفرنبرخ الشوفية أن يرى بالعين المجردة انزلاقات التربة والصخور الحاصلة على سفح الجبل المحيط بالبلدة، ويمكن له أيضاً أن يرى النفايات المتراكمة على أطراف الشوارع والتي شكلت عن قصد أو عن غير قصد ورقة ضغط على أهالي كفرنبرخ والبلدات المجاورة الذين لم يشفع لهم ارتفاع بلداتهم عن سطح البحر ليكونوا بمنأى عن سياسة تمرير المشاريع المراد تنفيذها لغاية في نفس المقاول "الفلاني" أو الزعيم "العلتاني" عبر استراتيجية "أهون الشرين" والتخيير ما بين السيئ والأسوأ.



تلوح في الأفق الشوفي بوادر مشروع "مطمر موقت" أو "مكب أمر واقع" لنفايات بلديات العرقوب، وبلديات اتحاد السويجاني، التي يتراوح عددها "بين 24 و25 بلدية"، لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة والنصف على حد قول المعنيين. الخيار الذي يرى فيه البيئيون مشهداً ثالثاً من مشاهد مشاريع الجنون التي اعتاد المعنيون على تمريرها بمشاركة سماسرة النفايات في لبنان. وتتأتى خطورة هذا الموقع من طبيعة الأرض المنوي إنشاء المطمر عليها والتي تسمح بتسرّب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية والينابيع في المنطقة، ما يشكل خطرا بيئيا على مستقبل لبنان المائي انطلاقاً من ارتفاع هذه المنطقة الذي يصل إلى 1150 مترا عن سطح البحر.



خلفيات المشروع

يشرح رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد طبيعة المشروع والمعلومات المتواترة حوله، ويصف ما يحصل أو ما يمكن أن يحصل في كفرنبرخ بأنه نسخة طبق الأصل عن الذي حصل في برج حمود والكوستا برافا، ولكن على مستوى الشوف. وهو الخيار الذي يتجه إليه المعنيون بعد تخيير الناس بين السيئ والأسوأ والضغط عليهم بالنفايات المتراكمة في الشوارع منذ شهور ليرضخوا لأي حلول غير بيئية موقتة، تشير بعض المعلومات إلى أنها ستكون مرحلة انتقالية لحين أن يتم تنفيذ مشروع آخر يبدو بأن جزءا منه قد يكون محرقة تابعة لمعمل السويجاني للفرز. و"من الآن وحتى تنفيذ المشروع الأخير هناك وقت ضائع يتمنّع المعنيون خلاله عن إعطاء الحلول البديلة السليمة بيئياً للبلديات، كونها سترفض في هذه الحالة في ما بعد الخيارات اللاحقة غير السليمة من حرق وغيرها".

ويشير أبي راشد إلى أن كمية النفايات المتوقع نقلها إلى مطمر كفرنبرخ 50 طنا يوميا بين عضوية وغير عضوية على أقل تقدير، إذا ما غضينا النظر عن الكميات المتراكمة في البلدات والتي يمكن نقلها إليه أيضا. داعياً إلى احتذاء تجربة بعض البلديات التي بادرت بمساعدة الجمعيات البيئية إلى تطبيق السياسات السليمة بيئيا للتعامل مع النفايات ومنها بلدية "بريح"، وذلك رحمة بالمياه الجوفية وبمستقبل لبنان البيئي وصحة أهالي المنطقة وأطفالهم. "لا سيما وأن معظم هذه البلديات صغيرة لا تنتج أكثر من 4 اطنان نفايات في اليوم ويمكنها اعتماد حل بيئي محلي ورخيص بكل سهولة".



"أهون الشرين"

4000 متر مربع هي المساحة التي سيتم إشغالها لإقامة هذا المكب لرمي العوادم المتأتية من معمل فرز نفايات السويجاني، وينقسم أهالي كفرنبرخ بين رافضٍ للمشروع، وراضٍ به على اعتباره "أهون الشرّين". بينما يخيّم شعورعدم الثقة بما يقوله القيّمون على المشروع عن أن هذا المطمر موقت على معظم الأهالي، فـ"لا ثقة بأن يعاود المعنيون إقفال هذا المطمر في حال إقامته... وتجارب الناعمة وغيرها خير دليل على ذلك" على حدّ تعبير خالد، أحد أبناء البلدة. بينما تؤكّد رئيسة بلدية كفرنبرخ وسام الشامي الغضبان لـ"البلد" بأن لا معارضة شعبية على المشروع، فـ"أقل من 8 أشخاص فقط يعترضون على التنفيذ"، وتصف البيئيين بـ"أصحاب الشعارات الرنانة، الذين صوبوا سهامهم إلى المشروع قبل الاطلاع على تفاصيله". وقبل النظر إلى الواقع المزري الذي تعيشه بلدات كفرنبرخ والجوار وسط آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة في الشوارع والتي تطوف على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مع كل شتوة.

تعترف الغضبان بطريقة غير مباشرة بعدم صلاحية الأرض المختارة لمثل هكذا مشروع عبر قولها "مكان المشروع يقع في مساحة هابطة من الأرض وغير صالحة للبناء". وتشرح تفاصيل الصفقة التي قامت بين كفرنبرخ ثاني أكبر بلدة في المساحات الشاسعة في العرقوب (10 كيلومتر وتحدها 11 ضيعة) مع اتحاد بلديات السويجاني الذي يضم ما يقارب الـ13 بلدية، لإيجاد حل موقت لنفايات بلدات العرقوب ريثما يتم العمل بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار على تكبير معمل الفرز في السويجاني، بكلفة 142 ألف دولار، والذي يمتد على مساحة 22 ألف متر، لتتوسع قدرته الاستيعابية اليومية إلى أكثر من 200 طن يومياً، مع العلم أن المعمل يستقبل اليوم 40 طن يوميا، ومشكلته فقط في العوادم. وذلك مقابل وضع العوادم الناتجة من البلدات الـ25 في كفرنبرخ "مضغوطة ومعلبة على مساحة 4000 متر فوق الأرض لمدة سنة ونصف".

وتؤكد الغضبان بأن مشروع "أهون الشرور" كما أسمته، سيصبح قيد التنفيذ بعد اجتماعها مع أهالي البلدة عقب عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وتشدد على أن المشروع سيكون مشروطاً بسلامة أهالي وبيئة المنطقة، ومن بينها شروط ضمان عدم تسرب عصارة النفايات إلى باطن الأرض، وتحديد الوقت بنقل العوادم كل 6 أشهر إلى المعمل، مع تحديد وقت الإقفال الكلي لهذا الموقع الموقت والذي "لا يمكن أن أقبل بأن يتجاوز يوما واحدا بعد فترة السنة والنصف". وترفض بلدية كفرنبرخ التمثل بنموذج بريح البيئي وتفسر الغضبان ذلك بقولها "رئيس بلدية بريح نفسه لا يعلم مصير عوادمه التي تذهب بها احدى الشركات إلى جهة مجهولة مقابل 400 دولار".



"مجزرة بيئية"

وفي ما يخص الضمانات التي يمكن استخدامها لمنع التسرب من الموقع الذي سينشأ في كفرنبرخ فيؤكد الباحث الهيدروجيولوجي سمير زعطيطي في تقريره البيئي عن صلاحية الموقع لمثل هكذا مشروع بأن " الموقع خطر جدا على المنطقة وعلى المحيط المباشر القريب، وخطر على المخازن الجوفية الكربوناتية للجوراسيك والطبشوري وهو من أسوأ المواقع الممكن اختيارها لوضع مطمر لعدم ثبات الصخور الرملية المعرضة للانهيارات والانزلاقات نتيجة قطع الاشجار التي كانت تمسك التربة، ومهما قمنا بمحاولات ترقيع مكلفة جدا لمنع تسريب الملوثات نحو المخزونات المائية الجوفية في هذا الموقع، فإن التجارب السابقة في السدود والبرك الجبلية اثبتت أن الطبيعة أقوى من كل محاولات الوقوف بوجهها".

ويصف زعاطيطي المشروع في حديثه لـ"البلد" بـ"المجزرة البيئية" وبأنه موقع من أسوأ المواقع جيولوجيا و هيدروجيولوجيا. كون المطمر يقع فوق صخور رملية متماسكة بشكل هش باسمنت صلصالي أو حديدي ببعض المقاطع، يعود إلى حين النيوكوميان CI من العصر الطبشوري الأسفل، وصخور حديثة التكوين من العصر الرباعي تتكون من ردميات وجرفيات متراكمة على حافة الوادي . ويُعتبر الصخر الرملي والجرفيات الحديثة من الناحية الهيدروجيولوجية خليطا بنفاذية متوسطة و(النفاذية هي القدرة على تسريب المياه السطحية الى عمق الصخر)، حيث يجري الماء حاملا الملوثات السطحية بين حبيبات الرمل عموديا عبر الكسور الأرضية نحو المخزن الجوفي الكربوناتي المشقق العائد للجوراسيك الأعلى. أما جريانه الأفقي داخل الكسور الأرضية من الشرق إلى الغرب فحتما سيلوث المخزن الكربوناتي الطبشوري. وأخطر ما في الأمر أن الكسور الأرضية الكبيرة يمكن أن تأخذ معها المياه وعصارة النفايات والنفايات وتوصلها إلى كل الينابيع الواقعة تحت كفرنبرخ الأمر الذي يهدد وبشكل خطير المياه الجوفية والينابيع على حد سواء.

