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تقلبات طفيفة بأسعار النفط في آسيا

تقلبات طفيفة بأسعار النفط في آسيا
تقلبات طفيفة بأسعار النفط في آسيا
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  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 09:07
سجلت أسعار النفط تقلبات طفيفة، صباح الثلاثاء، في آسيا بسبب نشاط ما زال بطيئا في الأسواق بعد عطلة عيد الميلاد.

وحوالي الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير 8 سنتات، ليبلغ 53.10 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي، تسليم فبراير أيضا، فقد انخفض سنتين إلى 55.14 دولار.

وساهمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى حد كبير في انعاش الأسعار عبر الإعلان عن اتفاقين على خفض العرض، أحدهما بين الدول الأعضاء فيها في نوفمبر، والثاني مع الدول غير الأعضاء في الكارتل مطلع ديسمبر.
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