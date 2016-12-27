  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الاربعاء 28 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

موسى: الاولوية لقانون الانتخابات ولاقرار الموازنة

موسى: الاولوية لقانون الانتخابات ولاقرار الموازنة
موسى: الاولوية لقانون الانتخابات ولاقرار الموازنة
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 09:01
أوضح النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3"، أن "الاولوية الكبرى في الحكومة ستكون اولا لقانون الانتخابات الذي يمهد لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وثانيا للموازنة التي يجب ان تقر"، مشددا على "اننا لا نستطيع ان نطلب الكثير من الحكومة التي جاءت لفترة قصيرة".

وأكد ان "الرئيس نبيه بري مع النسبية الشاملة لقانون الانتخاب"، لافتا الى ان "هناك شكوكا بنية البعض بالعودة الى قانون الستين، كما ان من المفترض ان يكون هناك اتفاق على قانون معين لاجراء الانتخابات النيابية"، مشيرا الى ان "القانون المختلط الذي تقدم به الرئيس بري الاوفر حظا لانه يقوم على معايير واضحة وثابتة".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
6     +     6     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011