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موسى: الاولوية لقانون الانتخابات ولاقرار الموازنة
موسى: الاولوية لقانون الانتخابات ولاقرار الموازنة
موسى: الاولوية لقانون الانتخابات ولاقرار الموازنة
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الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 09:01
أوضح النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3"، أن "الاولوية الكبرى في الحكومة ستكون اولا لقانون الانتخابات الذي يمهد لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وثانيا للموازنة التي يجب ان تقر"، مشددا على "اننا لا نستطيع ان نطلب الكثير من الحكومة التي جاءت لفترة قصيرة".
وأكد ان "الرئيس نبيه بري مع النسبية الشاملة لقانون الانتخاب"، لافتا الى ان "هناك شكوكا بنية البعض بالعودة الى قانون الستين، كما ان من المفترض ان يكون هناك اتفاق على قانون معين لاجراء الانتخابات النيابية"، مشيرا الى ان "القانون المختلط الذي تقدم به الرئيس بري الاوفر حظا لانه يقوم على معايير واضحة وثابتة".
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