  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الاربعاء 28 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

حاصباني: الهدف الحكومي يبرز في العمل الجدي وتصويب مسار الوزارات

حاصباني: الهدف الحكومي يبرز في العمل الجدي وتصويب مسار الوزارات
حاصباني: الهدف الحكومي يبرز في العمل الجدي وتصويب مسار الوزارات
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 08:59
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3"، أن "الحكومة ستنال الثقة في المجلس انطلاقا من تمثيلها لغالبية القوى"، لافتا الى ان "الهدف الحكومي اليوم يبرز في العمل الجدي والانتاجي ووضع خطط وتصويب مسار الوزارات، لتكون بداية لوضع أسس هذا العهد واستثمار كل أعمالها لمصلحة المواطن".

وأمل أن "ينجح القانون المختلط بتقديم الكثير من الخطوات الايجابية من ناحية صحة التمثيل وتقديم حلول لكل الاشكاليات التي كانت عالقة في القوانين الاخرى التي طرحت، وان يكون القانون ايضا الحل المناسب لتأمين الاستعدادات الكاملة للانتخابات في موعدها"، مؤكدا الانفتاح على كل الاحتمالات في ظل الاجواء الايجابية والتعاون على العمل التنفيذي المناط بهذه الحكومة".

وعلى صعيد العمل الصحي داخل وزارته شدد على تطوير وتحسين القطاع الصحي، من خلال تأمين الاستشفاء بطريقة متقدمة اكثر".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
5     +     2     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011