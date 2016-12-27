حاصباني: الهدف الحكومي يبرز في العمل الجدي وتصويب مسار الوزارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3"، أن "الحكومة ستنال الثقة في المجلس انطلاقا من تمثيلها لغالبية القوى"، لافتا الى ان "الهدف الحكومي اليوم يبرز في العمل الجدي والانتاجي ووضع خطط وتصويب مسار الوزارات، لتكون بداية لوضع أسس هذا العهد واستثمار كل أعمالها لمصلحة المواطن".



وأمل أن "ينجح القانون المختلط بتقديم الكثير من الخطوات الايجابية من ناحية صحة التمثيل وتقديم حلول لكل الاشكاليات التي كانت عالقة في القوانين الاخرى التي طرحت، وان يكون القانون ايضا الحل المناسب لتأمين الاستعدادات الكاملة للانتخابات في موعدها"، مؤكدا الانفتاح على كل الاحتمالات في ظل الاجواء الايجابية والتعاون على العمل التنفيذي المناط بهذه الحكومة".



وعلى صعيد العمل الصحي داخل وزارته شدد على تطوير وتحسين القطاع الصحي، من خلال تأمين الاستشفاء بطريقة متقدمة اكثر".