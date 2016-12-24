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مراكز المعاينة الميكانيكية تقفل ايام الاحاد والاعياد
مراكز المعاينة الميكانيكية تقفل ايام الاحاد والاعياد
مراكز المعاينة الميكانيكية تقفل ايام الاحاد والاعياد
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السبت 24 ديسمبر 2016 10:14
اعلنت ادارة مراكز المعاينة الميكانيكية في بيان "انه وبعد الحضور الخجول للمواطنين، قررت الاقفال ايام الاحاد والاعياد للافادة من اجراء الصيانة السنوية".
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