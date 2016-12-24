مراكز المعاينة الميكانيكية تقفل ايام الاحاد والاعياد

اعلنت ادارة مراكز المعاينة الميكانيكية في بيان "انه وبعد الحضور الخجول للمواطنين، قررت الاقفال ايام الاحاد والاعياد للافادة من اجراء الصيانة السنوية".

