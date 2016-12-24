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زوجة تشانينغ تاتوم تكشف طبيعة حياتهما الجنسية
زوجة تشانينغ تاتوم تكشف طبيعة حياتهما الجنسية
زوجة تشانينغ تاتوم تكشف طبيعة حياتهما الجنسية
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السبت 24 ديسمبر 2016 08:41
تعتبر علاقة الزوجين الشهيرين تشانينغ تاتوم وجينا محل أنظار العالم كله، فالكثير من النساء يحسدن جينا على زوجها من ناحية وسامته ومن ناحية أخرى لأنه يعاملها ليس فقط باحترام بل بحب ورقي وعندما ينشر صورها يعلق عليها :"الملكة زوجتي"، كذلك تشانينغ محب وشغوف جداً ويساعدها في الأعمال المنزلية والاهتمام بطفلتهما.
وتصدرت جينا ديوان تاتوم غلاف مجلة cosmopolitan الذي سيصدر في كانون الثاني 2017 وستكشف في مقابلة للمجلة أسرار الجنس بينها وبين زوجها النجم تشانينغ تاتوم.
وكان تاتون قد شارك صورة له ويقرأ المجلة وعلق عليها : "لا أقرأ المجلات دائماً لكن عندما أفعل هي مجلة الـcosmopolitan وزوجتي تتصدر غلافها أنا فخور بك جينا".
وصرحت جينا للمجلة عن حياتها الجنسية مع تشانينغ قائلة :"لطالما كنت شخصاً يحب الجنس، أنا وتشانينغ لدينا حياة جنسية سعيدة وصحية جداً، وكوني راقصة هذا يجعل علاقتي بجسدي مميزة، إنه بدائي ، أرضي، طاقة جنسية متأتية من الطبيعة، تشعر بجسدك بطريقة ما، وتشانينغ من هذا النوع أيضاً وهو متناغم مع جسده".
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