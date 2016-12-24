قائد أمريكي: قواتنا توسع مشاركتها للعراقيين في معركة الموصل

قال ضابط أمريكي إن القوات الأمريكية التي تساعد القوات العراقية في الموصل تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية. وتقوم القوات العراقية حاليا بإعادة تنظيم صفوفها لمواصلة التقدم في الموصل.قال قائد عسكري كبير اليوم الجمعة (23 ديسمبر/كانون الأول 2016) إن القوات الأمريكية التي تساعد القوات العراقية على استعادة مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية في تحرك قد يسرع وتيرة الحملة المستمرة منذ شهرين والتي تباطأت بعد تقدم سريع في البداية.وانتشر أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق في إطار تحالف دولي يقدم المشورة للقوات المحلية في محاولة استعادة السيطرة على ثلث المناطق الذي سيطر عليها المتشددون في 2014. وكان مستشارو التحالف يتركزون في البداية في المقرات رفيعة المستوى في بغداد لكنهم انتشروا على مدى العامين المنصرمين إلى عدة مواقع للبقاء بالقرب من القوات المتقدمة.وقال الكولونيل بالجيش الأمريكي بريت جي. سيلفيا "نقوم بتعزيز اندماجنا معهم.. نوسع ذلك ليشمل المزيد من التشكيلات العراقية المتقدمة.. بعض التشكيلات التي لم نتشارك معها في الماضي نشترك معها الآن." وخلال مقابلة نادرة في القسم الأمريكي من قاعدة للجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية في مخمور على بعد 75 كيلومترا جنوب شرقي الموصل لم يجب قائد الكتيبة المقاتلة على سؤال بشأن إن كان جنوده يعملون بالفعل داخل الموصل.لكن سيلفيا الذي يقود قوة من 1700 جندي وصفها بأنها "العمود الفقري" لقوات التحالف البرية وقال لرويترز إن مستوى الاندماج يشبه فرق عمليات خاصة صغيرة تندمج مع قوات محلية أكبر حجما للمساعدة في تعزيز قدراتها. وقال "لطالما كانت لدينا فرص للعمل جنبا إلى جنب لكن لم نندمج قط لهذه الدرجة... كانت هذه دوما مهمة متخصصة أصغر. حسناً لقد أصبحت مهمتنا الآن وهي مهمة كبيرة ونحن جزء من تشكيلاتهم." ووصف سيلفيا التغيرات بأنها "تطور طبيعي" للمهمة الأمريكية الأصغر بكثير مقارنة مع الاحتلال الأمريكي الذي استمر تسعة أعوام وأعقب الغزو الذي أطاح بصدام حسين عندما تم نشر ما يصل إلى 170 ألف جندي.