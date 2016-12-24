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ميلان بطل السوبر للمرة السابعة
ميلان بطل السوبر للمرة السابعة
ميلان بطل السوبر للمرة السابعة
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السبت 24 ديسمبر 2016 08:02
أحرز اي سي ميلان لقب كاس السوبر الايطالي للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس (4 – 3) بركلات الترجيح، اثر انتهاءئ الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت على ملعب حمد بن جاسم التابع لنادي السد القطري في الدوحة.
جورجيو كيلليني كان قد افتتح التسجيل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 18 وتمكن جياكومو بونافنتورا من تعديل النتيجة للميلان في الدقيق 38، وبقيت النتيجة على حالها ان احتكم الفريقان الى ركلات الترجيح، فكان الحسم للنيراتزوري.
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