العيد فسحة أمل في النبطية

وارتدت مدينة النبطية حلّة الاعياد، ارتفعت على امتداد طرقاتها الزينة، التي انتشرت في كل القرى المحيطة بها، لاعياد هذا العام نكهة بلون" الفرح" الآتي من خلف الازمات، قد " تُعكر" الاوضاع الاقتصادية صفو الاعياد، فالمواطن يعيش " القلة" هذه الايام الى حد " الكفر" بواقع الحال، ولكنه يسعى دوما " لخلق فسحة فرح" ولو بسيطة تتمثل بزينة وشجرة وجمعة عائلة.



تقلصت مساحات الفرح في وطن " كلبنان" باتت الاعياد بآلاف الدولارات، وسباق من يرفع زينة اجمل، وتحولت الاعياد "وجاهة" للصورة الفايسبوكية، فالروابط العائلية تقلصت وتشتت بفعل " الاضطرابات" المعيشية التي يرزح تحت وطأتها مواطن لا يملك الا عملا بالحد الأدنى للاجور، لا يخوله شراء هدية لاولاده ويحملها لهم " بابا نويل".

ماذا يعني العيد للمواطن هذه الايام؟ وهل العيد زينة او راحة بال؟ وماذا لو كان الفرح احاديث وحوارات وامثالًا شعبية؟ اسئلة تخلق حالة مستغربة بين مواطن لم يعد يفكر الا بلقمة العيش " ليش تركو النا مساحة لنعيد، اخذو كل شي وتركونا بالفقر" هذا لسان حال احمد والعديد من ابناء النبطية، وحاجّة ستينية تعتبر ان " العيد وقت بشوف احفادي حولي بحس قلبي رح يوقف، بضحك وبحكيلهم قصص كتيري"، وشابة تعتقد ان العيد " سهرة في احد المطاعم ولهو ولو كانت سهرة بالدين، مش مهم المهم نفرح".

سعادة منقوصة

في الطريق نحو البحث عن العيد تصل الى بيوت الفقراء، باتت نسبة الفقر كبيرة في المنطقة، فقراء لم يبخلوا يوما بسعادتهم وان كانت " منقوصة"، فاطمة توفي زوجها قبل سنتين تعيش مع اولادها في بيت قديم جدا، تتسرب منه مياه الامطار شتاء، تعمل حاجبة في احدى المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور، ومساء تعمل في حياكة الصوف التي بدأت تستعيد "مجدها" مُؤخرا، رفعت زينة العيد، شجرة بسيطة قطعتها من الحقل، وعلّقت عليها صور اولادها الثلاثة، واختارت هداياهم كنزات ووشاحات حاكتها بأناملها، خلقت فاطمة عيدها الخاص البسيط غير " المصطنع" وفق ما تقول "العيد وقت بصنع ضحكة ع وجوه اولادي، ولو بهدية بسيطة، الاعياد صارت مكلفة بهالايام، حتى العيد صار اغلى منّا، ليش ما بيسوى الفقير يعيد، بس نحن منخلق جو العيد بارادتنا، الظروف قاسية بس بدنا نعيشها".

كنزة بتفرح محتاج

تتعدد اوجه العيد، كل يختار له الوجه المطابق لمواصفات واقعه، البعض يراه شجرة عملاقة، وآخر زيارة المول لمتابعة الاجواء داخله، فمول النبطية يشهد احتفالية في هذه المناسبة، ولكن البعض اختار ان يكون العيد عنده " مساعدة الفقراء " .

اشرف حمزة شاب جامعي قرر ان يطلق مبادرة " بكنزة بتفرح قلب محتاج" مبادرة انسانية بامتياز، يؤكد حمزة " هالمبادرة جاءت لتسعد المحتاجين، كل واحد عندو تياب ما بيلبسا، او صغرت عليه، هالتياب رح نجمعها ونوزعها ليلة العيد على المحتاجين، لزرع الفرحة ولو الصغيرة في قلوبهم، وهذه الخطوة الانسانية يجب ان تعمم، هناك محتاجون كثر لا يملكون ثمن ربطة خبز، تخيل كيف تكون فرحتهم، هذا هو العيد، تعزيز افق الانسانية التي بدأنا نخسرها، العيد ان نزرع الفرح في بيوت الناس لا ان نتغنى بشجرة بآلاف الدولارات وفقراؤنا بلا شيء"، ويلفت الى ان " هناك أناسًا كثرًا بدأوا يشاركون في هذه المبادرة ويتبرعون بالملابس والاحذية وغيرها".

بابا نويل الانسانية

"خلو للعيد طريق، ما تسكرو كل الابواب وتمشو" هذا عنوان مبادرة حمزة وعدد من الشباب ممن تحولوا الى بابا نويل الانسانية، وخدمة مجتمع ينزلق في اتون الفوضى المجتمعية التي تؤثر على " النفسية" فتصاب بالاكتئاب والحزن. ستنتظر ربى وحسين وياسمين والكثير من الاطفال " جدو نويل"، سيفرحون بهديته المتواضعة، وسيحلمون انه بطل حكاية العيد. تلك الحكاية التي بدأت تمزقها المآسي والازمات، وتحوك حالات انكسار في جيوب الفقراء التي ستترك تأثيرها المباشر وغير المباشر على الواقع العام، تحول العيد الى تجديد للحزن، في بلد يعوم على آلاف الازمات، ويعتريه الفساد، ومؤسساته رهينة الاقطاع السياسي الجديد، وحكومات لم تعر الانماء والخدمات والمشاريع اهتماما، وسرقت خيرات الوطن، اصبح العيد منقوصا، وأمنية ان يتركونا بسلام لنعيش العيد كما نريد، فالعيد ليس بابا نويل ولا شجرة ميلاد، العيد انسانية واصلاح الشأن العام، فهل سيكون العيد القادم افضل حالا ام سيزداد العيد فقرا.