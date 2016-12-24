الأمن العام يوقف لبنانياً وسورياً لإنتمائهما الى مجموعات ارهابية

في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد دقيقة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة كل من اللبناني (ر.ض) والسوري (ر.م) لإنتمائهما الى تنظيم ارهابي .



بنتيجة التحقيق معهما، إعترفا بما نسب اليهما، وان الاول أقدم على مبايعة تنظيم ارهابي والعمل لصالحه في مجال تجنيد الاشخاص عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وحثهم على الذهاب الى سوريا للقتال بصفوفه وانه قام بتجنيد الثاني وحاول تسهيل انتقاله الى سوريا بهدف الالتحاق والقتال في صفوف التنظيم .

بعد انتهاء التحقيق معهما احيلا الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .