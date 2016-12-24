هذه هي الطرقات السالكة والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت قوى الامن الداخلي ان "طريق المنيطرة حدث -بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وطريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات، كما افادت ايضا ان طريق الهرمل- الضنية مقطوعة وطريق صنين -زحلة بسبب تراكم الثلوج". واضافت ان "طريق عام معاصر-الشوف كفريا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. ,طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة، وطريق عيناتا الأرز مقطوعة ايضا. وافيد ان الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لجميع السيارات.