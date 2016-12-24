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هذه هي الطرقات السالكة والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

هذه هي الطرقات السالكة والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
هذه هي الطرقات السالكة والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
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  • السبت 24 ديسمبر 2016 07:52
أفادت قوى الامن الداخلي ان "طريق المنيطرة حدث -بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وطريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات، كما افادت ايضا ان طريق الهرمل- الضنية مقطوعة وطريق صنين -زحلة بسبب تراكم الثلوج". واضافت ان "طريق عام معاصر-الشوف كفريا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. ,طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة، وطريق عيناتا الأرز مقطوعة ايضا. وافيد ان الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لجميع السيارات.
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