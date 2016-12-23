الحركات النسائية في لبنان... "سياق التعاون وفرصه"





لطالما شكلت المرأة في لبنان مكونا أساسيا من نواة التغيير السياسي والاجتماعي منذ بداية سيرورته نحو الاستقلال. وتعتبر الحركات النسائية في لبنان من التيارات الرائدة في المنطقة العربية منذ بروزها، حتى قبل تأسيس الجمهورية اللبنانية، ووصولا إلى تبلورها الحالي وتنوعها من حيث الآليات والرؤى وتفرّعها في كل من الإتجاهين الخدماتي والمناصر للقضايا. وتتمتع الحركات النسائية والنسوية في لبنان بتنوع غني يستوجب مقاربة إيجابية لإدارته نحو نتائج أفضل قد تسمح في بلورة أشكال جديدة أكثر فعالية من التعاون الذي لا بد أن ينعكس نتائج ايجابية من حيث التغيير المرجوّ.





بهدف تقديم فهم أعمق للتعاون ضمن الحركات النسائية والنسوية في لبنان، أطلقت منظمة "البحث عن أرضيّة مشتركة" دراسة بعنوان "الحركات النسائية والنسوية في لبنان: سياق التعاون وفرصه"، من إعداد الباحثة سارة بيطار . والدراسة هي جزء من مبادرة أطلقتها المنظمة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي ينفّذ حاليًا في لبنان والمنطقة العربية, بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA).

وتتضمن الدراسة المنطلقة، من ايمان منظمة "البحث عن أرضية مشتركة" بانه لا يمكن إحداث التغيير المرجو في وضع المرأة، إلا إذا تعاونت الحركات النسائية في ما بينها، لمحة تاريخية موجزة والسياق الحالي لهذه الحركات وتحليل الديناميكيات الحالية داخل الحركة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون. وتنتهي الدراسة بتوصيات لزيادة التعاون بين مختلف الجهات التي تعمل على قضايا المرأة في لبنان.



لمحة تاريخية

عدا عن بعض أوجه التنظيم الخدماتي أو الأدبي، تعتبر باكورة النشاط النسائي متزامنة مع انتشار تعليم الفتيات والشابات بشكل أساسي ضمن الإرساليات، وبشكل شبه محصور بالطبقة العليا. إذ ما لبثت أن بدأت المرأة في لبنان باستثمار رأسمالها الاجتماعي المتصاعد في تأسيس الجمعيات المهنية والخيرية. ومع توسع التعليم في شرائح المجتمع تشعبت كذلك الجمعيات النسائية وأهدافها وخلفياتها، لتتضمن الدينية والثقافية والعائلية. ومع تصاعد التيارات الوطنية الاستقلالية تنامت مشاركة المرأة في كل من الشأن العام وفي التجمع والتعبئة. وتقسم موجات الحركات النسائية في لبنان إلى أربع موجات "الموجة الأولى 1940- 1960، الموجة الثانية 1960- 1990 ، الموجة الثالثة 1990- 2005 ، والموجة الرابعة مستمرة منذ العام 2005 إلى الوقت الحالي" وهي الموجة التي تتفاوت الآراء في وصف واقعها في لبنان، وهي على الرغم من ارتباطها بالحركات النسائية والنسوية العالمية لا زالت الحركات النسائية في لبنان مشروطة بشكل كبير بالسياق المحلي العام، وتحديدا تتأثر بعدة عناصر هيكلية للسياق الحالي على الر غم من تطورها، وتغير مجالات تأثيرها مع التطور التاريخي للدولة، إذ لا زالت هذه العناصر ترسم الإطار والحدود لعمل الحركات النسائية وللتعاون في ما بينها. ومن أهم هذه العناصر (النظام الطائفي، الإرث الاستعماري، الأوضاع السياسية والأمنية، والانفتاح نحو الخارج).



فئات الحركات النسائية

ويمكن تصنيف الحركات النسائية كما صنفتها الدراسة التي حصلت "البلد" على نسخة منها إلى فئتين: الجهات التقليدية المحافظة، والتي يصب عملها إجمالاً في مجال الخدمات التقليدية، وهي غالبا ما تكون على علاقة وثيقة بمراجع دينية أو طائفية. والجهات الليبرالية العلمانية والتي لا تكتفي بالعمل الخدماتي، بل تقوم بالمناصرة والتوعية والعمل على تغيير وضع المرأة. وفي الوقت الذي وافق البعض على هذا التصنيف كان الإجماع على عدم كفايته لتوصيف فئات الهيئات النسائية في لبنان، وتمّ اقتراح تقسيمات أخرى إما بالتوازي مع هذه الفئات أو تتداخل معها أو حتى تتجاوزها.



التعاون بين الحركات النسائية

وبالبحث في شكل التعاون ومضمونه بين هذه الحركات النسائية كل فئة منها على حدة، وبين الفئتين المختلفتين، توصلت الدراسة إلى أن التعاون بين الحركات النسائية الليبرالية العلمانية موجود إلى حد ما، غير أنه محكوم بشكل كبير بطبيعة تنفيذ المشاريع وهيكلتها عوضا عن كونه وليد تكامل فعلي بالرؤية والأهداف. فغالبا ما يكون التلاقي أو عدمه محكوما بتقارب المقاربات والآليات المعتمدة عوضا عن تطابق الخلفية الأيديولوجية، وهو عكس التوقع السائد بأن التعاون أو عدمه تحكمه الاختلافات الأيديولوجية أو أن الاختلافات الأيديولوجية ترسم حدودا مطلقة. وتظهر العلاقات الشخصية كعامل أساسي في إرساء التعاون وأشكاله وتأثير الحيز الشخصي كبير جدا على صعيد الخلافات والمنافسة، كما أن للتمويل حصة كبيرة من الملامة عند الحديث عن معوقات التعاون. وأبرز المواضيع أو الجوانب التي تطرح نقاطا خلافية ضمن هذه المجموعة من الهيئات هي "الجسد والجنسانية وموقعهما في قضايا المرأة، تحديد الأولويات، تحديد سقف المطالبة (تجزئة الحقوق)، وتداول السلطة داخل الهيئات وفي ما بينها على صعيد الأجيال".

اما التعاون بين الهيئات المحافظة التقليدية فمن الممكن تكرار ما ذكرناه بخصوص تأثير العلاقات الشخصية على التعاون بين الجمعيات الليبرالية العلمانية، علما أن الجمعيات التقليدية المحافظة تتمتع بقاعدة أيديولوجية أكثر وضوحا وشمولا من غيرها، مما يدعو إلى توقع صعوبة التعاون في ما بينها، لكن الخبرات تشير إلى أنها تتعاون بشكل أكثر سهولة حين تكون الأهداف واحدة وواضحة. أما أبرز المواضيع أو الجوانب التي تطرح نقاطا خلافية ضمن هذه المجموعة من الهيئات فهي: "الشحن الطائفي والسياسي في البلد بشكل عام، مستوى العلاقات الشخصية بين الأعضاء، والقدرات والموارد المتوفرة لإمكانية توظيفها بالتعاون".

أما السؤال عن التعاون بشكل عام وطبيعة العلاقات بين فئتي الليبرالية العلمانية والتقليدية المحافظة، فيكاد يكون الجواب السلبي سيّد الموقف، فما من حركة واحدة تجمع كافة الهيئات إذا ما بحثنا عن حركة لها رؤية أو هدف أو مقاربة أو حتى "عدو" واحد. وإن التنوع الموجود حاليا يشير إلى إمكانية عدم وجود حركة واحدة جامعة لا في الماضي ولا في يومنا هذا. ولكن هذا ليس بالضرورة علامة ضعف إنما هو وليد مستويات عدة من التنوع قد تجعل من التوحيد التام أمرا سلبيا يفقد الحركات على اختلافها من دورها.

وأبرز المواضيع أو الجوانب التي تطرح تحديات أساسية للتعاون بين هاتين المجموعتين فهي: "المرجعية الايديولوجية، الأفكار المسبقة لكل فئة وأهدافها، الجسد والجنسانية وموقعهما في قضايا المرأة، العلاقة مع السلطة، تحديد الأولويات، تحديد سقف المطالبة (تجزئة الحقوق)، وتداول السلطة داخل الهيئات وفي ما بينها على صعيد الأجيال".



توصيات عامة

وختمت الدراسة بتوصيات عامة تستهدف تحديدا موضوع التعاون من أجل العمل مع ومن أجل المرأة في لبنان، تركزت على: ردم الهوة بين التيارات الفكرية النسوية والحركات النسائية. الاستباقية في التعامل مع الاختلافات الفكرية. توسيع الدعم لمنصات التواصل والتشارك غير المرتبطة بمشروع محدد. كتابة التاريخ والإنجازات هي إحدى جوانب المشاكل المزمنة التي تقف في وجه التعاون. كتابة الحاضر والانفتاح لفهم أعمق للعوامل والظروف التي تحكم عمل الحركات النسائية. تكريس مجال أوسع للعمل التطوعي ضمن التحركات لا بد من أن يكون ضمن الأولويات. تكريس مبدأ الشفافية والمحاسبة البناءة في تعزيز فعالية العمل. توسيع أقنية التعاون إلى خارج نطاق الحركات النسائية، إذ يُظهر تاريخ الحركات النسائية في لبنان مدى فعالية العمل المطلبي حين يكون ضمن تعاون وثيق مع هيئات تمثل شرائح أخرى من المجتمع. تحرير التمويل من منطق "السوق" من خلال التوحد وراء أسس مشتركة لإعادة الأولويات وإدارة الموارد إلى الحاجات المحلية الفعلية والأولويات التي تترتب على مقاربتها. الانتقال من السطحية في مقاربة الفجوة بين الأجيال بعيدا عن تبسيط المسألة وتفريغها من أبعادها الأيديولوجية. توظيف التخصصية والمأسسة في خدمة الإنفتاح والتعاون. إدارة التنوع التي تنطلق من القناعة بأهميته وبقدراته الكامنة. والاعتراف بأهمية شكل وهيكلية مبادرات التعاون والتي تؤثر بشكل كبير على فعاليتها.



