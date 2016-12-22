لا مسائل خلافيّة... وانتهى "البيان"!

لا مسائل خلافية... وانتهى "البيان"!



أجاد الرئيس ميشال عون وضع اللُبنة الأولى في عهده من خلال خطاب قسمٍ يبدو أشبه بمدماك المراحل المقبلة. لا ينطلي عدم الإجماع على شخص الرئيس عون في جلسة التصويت الشهيرة على خطاب قسمه الذي نال من الاستحسان ما لا يترك مجالاً لناقدٍ أو معترضٍ أو مُجعجِع. إجماعٌ كفيلٌ بتحويل الخطاب الى مسودّة جاهزة قلبًا وقالبًا لتغدو بيانًا وزاريًا أقلّ تفصيلًا وأكثر نأيًا عن المندرَجات الخلافية.



بات جليًا أن البيان لن يخرج عن سكّة التوافق التي سلكها قطار التسوية الأساس بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري بالتفاهم مع باقي الكتل في مرحلةٍ لاحقة. صحيحٌ أنه ليس معلّبًا بالقدر الذي يُظهَّر عليه، ولكن المسائل التي سيحتضنها باتت جاهزة على دفاتر لجنة صوغه، على ألا يطول موعد جلسة الثقة.



بين العيدين...

لا كلمة سرّ تعلو على تلك التي يمتلكها الرئيس نبيه بري فإما أن يقرر الإفصاح عنها بنفسه وإما أن يبثّها بصورة غير مباشرة. في كواليسه كلّ الكلام يشي بأن جلسة الثقة ستكون بين العيدين وهو الذي أبقاه بري في صيغة "الأمل" الذي تولى النائب نوار الساحلي نقله عن لسانه، قبل أن يعود سيّد عين التينة نفسه ويؤكد في حديثٍ تلفزيوني أن البيان الوزاري سينتهي قبل رأس السنة. غمزٌ يشي بأن بري لم يقل ذلك حتمًا من عندياته وهو الذي ما اعتاد القول لو لم يكن ضامنًا قوله، وعليه تبدو الضمانات التي تلقاها من حليفه حزب الله في ما يتعلق بالثلاثية الذهبية قويّة ومتينة، بحيث يتّجه حزب الله صراحةً الى عدم تعقيد الأمور وعدم الوقوف عند بعض التعابير التي تضمن مقاومته ليقينه بأن الرئيس ميشال عون هو ضمانته الأقوى، وهو خير ما عبّر عنه الأمين العام السيد حسن نصرالله في معرض مقاربته للثلث الضامن بإشارته الى أن الرئيس العماد ميشال عون هو خير ضمانة.



تسليمٌ إجماعي...

وتشير مصادر وزارية "حديثة العهد" لـ"البلد" الى أن "هناك تجانسًا كبيرًا كان جليًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس) بما يبشّر بنصف سنة من العمل الجادّ بعيدًا من المناكفات والخلافات والعرقلات تحت راية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وهذا التجانس يفضي الى حقيقة أن هناك أيضًا تسليمًا بأن عمر الحكومة سيكون قصيرًا بما أنها حكومة انتخابات، وعليه تترسّخ قناعةٌ عبّر عنها كثيرون من الوزراء مفادُها أن لا حاجة الى استثارة مشاكل وتعقيدات لفظية تؤخّر ولادة البيان الوزاري بعدما استغرقت ولادة الحكومة شهرًا ونصف الشهر، وبالتالي لا يمكن حرق مزيد من الوقت خصوصًا أن على الوزراء الانصراف الى تسيير شؤون الناس وإفساح المجال أمام إنتاج قانون انتخابي يرضي الجميع، طالما هناك إجماعٌ على رفض الستين والتمديد على السواء".



بدء الصوغ

قد يكون التساؤل عن تفاصيل البيان الوزاري اليوم استباقيًا بعض الشيء ولو أن خطوطه العريضة باتت معروفة، ولكن الرئيس سعد الحريري والوزراء مروان حماده، محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، بيار بوعاصي ويوسف فنيانوس سيحتاجون بعض الوقت لصوغ المسودّة النهائية للبيان، على ألا يتجاوزوا حدود الأسبوع كي يتسنى للرئيس بري الدعوة الى جلسة ثقة بين العيدين، فتكون بذلك صورة العهد الجديد اكتملت بشكل نهائي، أبعد من الصورة الرسمية الشكلية الملتقطة على أدراج القصر أمس.



لولا خطاب القسم!

لن يكون صعبًا على لجنة صوغ البيان استلهامه من خطاب القسم الذي ينطوي بنيويًا ومعنويًا على تقسيم شديد الوضوح، وتلك الأولويات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية في مستهلّ جلسة الأمس ستكون لا محال الخطوط العريضة للبيان المنتظر على أن تتجسّد الأولويات في قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية وإقرار الموازنة والتركيز على مطالب الناس. علمًا أن الأساسيات لا تخلو من لمسة عون وبري والحريري معًا، فيما التفاصيل والتوسُّع متروكة للجنة الصوغ. وإذا كان الحزب سيتغاضى نسبيًا عن معادلته شكليًا، فلن يكون رحيمًا في الحكومة "التالية" بعد إجراء انتخابات نيابية منتصف العام المقبل، ولو أن ثقته بالرئيس عون عمياء لجهة صون ثوابته القائمة على سلاحه ووجوده في سورية، بالتوازي مع صون "حقّ" تيار المستقبل في "الحقيقة" المتمثلة في المحكمة الدولية التي يبدو أن أهلها أنفسهم نسوها بعدما أفلحت في إحداث تصدُّعاتٍ جمّة في بنيان المكوّنات الوطنية وعلى رأسهم حزب الله وتيار المستقبل.



بذكاءٍ يَعبرُ الحريري

بذكاءٍ سيعبر الرئيس الحريري هذه المرة الى ولايةٍ متينة لا تعتريها شوائب ابتدائية. بذكاءٍ استهلّ عهده من خلال نهله من خطاب القسم الذي لا خلاف عليه بيانًا ليس منطقيًا أن يكون موضعَ خلاف. مختلفًا يبدو وضعُ الحريري هذه المرة، قدماه أكثر ثباتًا في أرض السراي الحكومي وبسمتُه أكثر عَرضًا بعدما نجح في لمّ الجميع في حكومةٍ واحدة (باستثناء الكتائب)، وهو ما يعوّل عليه بأن يكون عاملًا مساعدًا لا معرقلًا بدءًا ببيانه الذي سيحدد الصيغة الأولى لعهده الأوّل. لا مجال لمزيدٍ من التسويف في حساباته، فمن الصورة التذكارية الى العمل مباشرة حيث أطلق اجتماعات لجنة الصوغ مساءً في إشارةٍ الى استعجاله وسط حديثٍ عن إمكانية ولادة البيان في سرعةٍ قياسية لم يتوقعها حتى أكبر المتفائلين. أما المحصّلة فتأكيدٌ لما سبق وغمزٌ من قناة إمكانية ولادة البيان حتى قبل عيد الميلاد، مقابل طمأناتٍ واضحة وصريحة من وزير العدل سليم جريصاتي إزاء الإفصاح عن بنود البيان والمحصورة في الأمن والاقتصاد والنزوح وقانون الانتخاب الجديد، وأخرى "تخفيفية" من وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أوحى هو الآخر بولادةٍ قريبة جدًا وقطع الطريق على التحليلات بتأكيده أن البيان سيكون مزيجًا من خطاب القسم والبيان الوزاري السابق.



اللغة في خير!

لمرةٍ نادرة إذًا، لن تندبَ اللغة العربية حظّها بعدما اعتادت أن يجتهد فيها المجتهدون وأن يحمّلوها مسؤولية فشلهم في الوقوع على صيغةٍ لغويةٍ مناسبة تحايلًا. لا حاجة الى اللفّ والدوران وإقامة حلقاتٍ صرفية ونحويّة لاستيلاد صيغةٍ لا تخدش المقاومة وفي المقابل ترضي غرور منتقديها. بسيطًا وسريعًا سيكون البيان الوزاري تمامًا كما أراده رجل القسم والرئيس المنتخب حديثًا والرئيس الراسخ في برلمانه. لا تكلّف طالما أن العهد الجديد قائمٌ على طيّ صفحةٍ لا بل صفحات، وطالما أن شؤون الناس هي التي ستنتصر في نهاية المطاف، وطالما أن بطل هذا العهد هو الضمانة التي يعوّل عليها من انتخبه ومن لم يفعل.