وزراء الشمال في حسابات ريفي... المواجهة انتخابيًا

نجح الرئيس سعد الحريري في اختيار وزراء الشمال، لعبها "صح" عندما استسلم لخيار الشارع الذي بدا "لئيماً" مع الحريري عندما حيده عن عرش الزعامة، في مقابل الوزير اشرف ريفي الذي يضاعف استخدام حنكته متريثا لمرحلة الانتخابات النيابية بعدما مُني بـ"صفعات" مستقبلية استعاد على اثرها الحريري رافعة الحيثية الشمالية.



في حسابات الربح والخسارة بين الطرفين، لا يهم من يملك التسديدة الاخيرة للهدف الاقوى، الطرف الثالث هو الاهم حكماً، اي المواطن الشمالي الذي لطالما تكلّف اوزار عبء التقاتل السياسي او التآزر السياسي "النسبي" بين الافرقاء. المهم ان تُحسب العدة للاختيار الصحيح، فالشمال يستحق الرخاء كما يستحق راحة البال مصحوبة بالامن السياسي.

صرخة وجود

امّا بالنسبة الى الحريري، فانّه يعتبر وفق حساباته انّ توزير محمد عبد اللطيف كبارة ومعين المرعبي، سيجعله رابحاً في الانتخابات النيابية، وانّه بذلك قد تمكن من سحب اي امكانية لريفي باستمالة شخصيات سنية شمالية الى جانبه في المعركة التي سيخوضها ضده في الشمال، وخصوصاً المرعبي الذي التجأ كما النائب خالد الضاهر الى الانضواء تحت كنف ريفي، ليشاركوه العداء ضد سياسة "المستقبل"، بما أمن لهما "صرخة وجود" استغلاها الى جانب ريفي وبسببه، وسرعان ما وجدا ضالتهما لدى "المستقبل" من جديد، فعاد الابن الضال اي الضاهر الى جناح الحريري، فيما مُني المرعبي بمكافأة التوزير. تتحدث اوساط شمالية عن سبب اختيار المرعبي وكبارة في حكومة الحريري الجديدة، فالوزيران ينافسان ريفي من حيث الشعبية، وهما من الشخصيات المحببة لدى الشارع، على الرغم من انّ اسم المرعبي شكل استفزازاً للمستقبليين، الذين ربطوا توزير الشخصيات السنية لدى التيار بانتخاب اعضاء المكتب السياسي، فاعتبروا انّه كان يجب على التيار في الشمال اعطاء فرص لاشخاص آخرين سواء في الوزارات او في المكتب السياسي.

الشارع السني

من جهته، يبدي ريفي في مجالسه الخاصة استغراباً لاختيار المرعبي وكبارة، وتنقل مصادره ما يعتبره ريفي بداية لمواجهة معه في الشارع السني، وتعتبر انّ من اتهم ريفي بتمويل قادة المحاور هم أنفسهم يعرفون انّ "شغلة" الوزير كبارة في الآونة الاخيرة كانت "العمل على اخراج الشباب الذين شاركوا في الاحداث الامنية الشمالية من السجن، وضمهم الى جانبه"، فهل يتصور الحريري بذلك انّه نجح في استمالة الشارع السني؟. وتتابع المصادر مشيرة الى انّه تم حصار ريفي اليوم، "فالسلطة كلها ضده، ويتم التعاطي معه على انّه ارهابي، على الرغم من انّ الوزير الذي جاؤوا به بعنوان فاشل تحت تسمية شؤون النازحين، هو نفسه الذي وقف الى جانب ريفي وأعلن تمرداً على تيار المستقبل... وبذلك يُعاب اليوم على التيار اتهام ريفي باي تهمة كانت ونحن جميعاً نعلم تماماً من كان يقف الى جانبه ومن كان يؤيده في مواقفه".

الانتخابات النيابية

بالنسبة الى ريفي لم تكن "الصفعة" التي تلقاها بسبب اقصائه غير المباشر عن الحياة السياسية وتوزير شخصيات شمالية مستفزة، قوية كما تلك التي مُني بها بموافقة الرئيس الحريري على توزير كل من سليم جريصاتي ويعقوب الصراف في الحكومة، "فالكل يعلم من هما هاتان الشخصيتان، وأحدهما كان يترافع عن متهمين بقتل والد الحريري". الى ذلك، يريد ريفي ان يربح المواجهة، الخيار الوحيد المتبقي امامه هو الانتخابات النيابية، وان كان قد بدأ العمل على التحضيرات المطلوبة الاّ انّه لا يزال ينتظر الـ"ok"، من المملكة العربية السعودية. وبذلك فانّ ريفي ينتظر موافقة السعودية ودعمها، "فهو حالياً يعمل ضمن امكانات ذاتية، ولكنّه يحتاج أٌقلّه الى الدعم المالي من السعودية"، ولكن الحريري هو من يحظى اليوم بالرضى السعودي، فهل يعني ذلك انّ خيار ريفي سيكون محجماً ومحدوداً، ولن يحصل بناءً عليه على النجاح عينه الذي حققه ابان الانتخابات البلدية، بعد ان تبدل المزاج السني؟. تجيب مصادر ريفي معتبرة انّ المقاربة تأتي في مكانها المناسب، "وخصوصاً انّ ريفي يدخل في معركة مع الجميع، تضاف اليها التوجهات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، غير انّ الشارع سيحكم في نهاية المطاف، وابناء الشمال هم من يقررون". الى ذلك، فانّ ريفي يعول على الشخصيات التي يعمل على اختيارها لتكون ضمن لائحته المرشحة الى الانتخابات النيابية المقبلة، وهؤلاء يمثلون الشارع السني المدني والديني وشخصيات تُعنى بالشأن السياسي، "وهو بالتالي مستعد للمواجهة، واليوم هو اكثر استعداداً من ذي قبل بعدما كشف النقاب على تلك الوجوه المزيفة التي حاولت التقرب منه... و"عملوا" احجامهم بسبب ريفي".



اكثري او نسبي

امّا على مقلب الحريري فهو لم يكن يملك سوى خيار رئاسة الحكومة، رافعة سياسية تنتشله من واقع مالي وسياسي أوصله الى حافة الهاوية، فنجح في تشكيل حكومة سبقها تسمية الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولكن ذلك لا يعني انّ المرحلة المقبلة ستكون سهلة، بل الاصعب عليه وخصوصاً في الانتخابات النيابية، "فلن يحلم الحريري بانّ يكون لديه نفس عدد النواب في البرلمان كما السابق"، في مقابل ريفي الذي يضع لمساته الاخيرة على خطط بديلة تعتمد على اشكال الانظمة الانتخابية المقترحة سواء على اساس نسبي او اكثري او مختلط. وكان ريفي قد وصف الحكومة الجديدة بأنها حكومة النكبة في حلب والإستسلام لشروط “حزب الله” في بيروت.