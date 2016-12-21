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النجمة يقترب من الاوغندي واسوا

النجمة يقترب من الاوغندي واسوا
النجمة يقترب من الاوغندي واسوا
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  • الاربعاء 21 ديسمبر 2016 13:12
لاعبٌ أوغندي دوليّ، يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، وتحديداً من مواليد الرابع عشر من شباط 1988، يلعب بشكلٍ أساسي في نقطة الارتكاز، وإمكانياته تسمحُ باللعب كمدافع.
لاعبٌ، قد يمثّل هدف فريق النجمة في فترة الانتقالات الحالية، ومن الممكن أن نراه في لبنان قريباً متدرباً في القلعة النبيذية.
لعب حسن واسوا ماواندا ثماني وثلاثين مباراة دولية، وبدأ مسيرته مع كامبالا سيتي الأوغندي ثم انتقل إلى سانت جورج الإثيوبي ومنه إلى إف سي كايب تاون الجنوب أفريقي، ثم ذهب إلى تركيا حيث لعب توالياً لأندية كارديمير وآلتـاي وقيصري قبل أن يعود إلى كامبالا سيتي مجدداً.
في موسم 2013-2014، لعب واسوا لفريق دونغ ناي الفييتنامي ومنه انتقل إلى فيلا الأوغندي ومن ثم إلى نادي الشرطة العراقي.
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