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الطقس غدا غائم مع تساقط امطار متفرقة والثلوج على ارتفاع 1600 متر

الطقس غدا غائم مع تساقط امطار متفرقة والثلوج على ارتفاع 1600 متر
الطقس غدا غائم مع تساقط امطار متفرقة والثلوج على ارتفاع 1600 متر
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  • الاربعاء 21 ديسمبر 2016 11:46
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما مع تساقط امطار متفرقة و ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:منخفض جوي متمركز فوق جنوب غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، ولبنان اعتبارا من صباح اليوم مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

- الطقس غدا غائم مع تساقط امطار متفرقة وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، أما الجمعة فيكون غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة وتتساقط أمطار محلية متفرقة أحيانا.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 7 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات، الأرز من من -7 الى 2 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و 40 كلم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/ساعة.

-الإنقشاع:متوسط، يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

-حال البحر:متوسط ارتفاع الموج الى مائج حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 16:33
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