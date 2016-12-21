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جعجع: للعمل لتخفيف مظاهر الإرهاب وإيجاد حل لهذه الآفة
جعجع: للعمل لتخفيف مظاهر الإرهاب وإيجاد حل لهذه الآفة
جعجع: للعمل لتخفيف مظاهر الإرهاب وإيجاد حل لهذه الآفة
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الاربعاء 21 ديسمبر 2016 11:32
أبرق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معزيّاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في سوق الميلاد في برلين ومتمنياً الشفاء للجرحى.
وقال جعجع في رسالته:" لقد تبلّغنا بحزن عميق وصدمة خبر الهجوم المرعب الذي وقع في قلب ألمانيا مخلّفاً اثنتي عشرة ضحية والعديد من الجرحى في سوق عيد الميلاد في برلين. لذا تقبلوا منّا التعازي القلبية لأسر الضحايا الأبرياء. قلبنا مع الشعب الألماني ومع كل الأرواح التي أزهقها الإرهاب الطائش في كل مكان".
وأشار جعجع الى ان "هذه الهجمة الارهابية في برلين تُمثل هجوماً غير منطقي وغير عقلاني ضد كل شخص، أينما كان، يُناضل من أجل الحرية ويعترف بالقيّم المتأصلة في حياة الإنسان. فبلدنا لبنان كان أيضاً ضحية للإرهاب، ونحن في حزب القوات اللبنانية، ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره."
وإذ أسف "أن الإرهاب لا يؤثر فقط على بلد المنشأ، وإنما يتمدد بالتساوي إلى الدول المجاورة والبعيدة"، شدد جعجع على "وجوب العمل سوياً ليس فقط لاحتواء وتخفيف مظاهر الإرهاب وإنما من أجل إيجاد حلّ لهذه الآفة والمشاكل التي تعاني منها الإنسانية من مصدرها".
وختم جعجع بالقول:" نأمل بألا تشهد ألمانيا حوادث أخرى مشابهة لهذا العنف الوحشي"، معرباً عن ثقته بشجاعة وعزيمة وصمود المستشارة الألمانية والشعب الألماني.
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