المفتون يتحضرون... انتخابات لا تعيينًا؟

خلافاً للسابق، تتحضر دار الفتوى لخوض غمار انتخابات المفتين في المناطق، بدلاً من تعيينهم. مرحلة تمثل نقلة نوعية على مستوى دار الفتوى، بما يتطلبه حتمية اجراء الانتخابات، بعد نهاية ولاية عدد من المفتين في العام المقبل، اللهم الّا اذا شكلّت مجموعة من العوامل عائقاً امام تنفيذ الانتخابات والاستعاضة عنها بالخيار الاوحد البديل من خلال التعيينات، وهو ما يرفضه كثيرون، رغبة في تجديد روحية عمل الافتاء.





وعليه، تبدو الانتخابات في مختلف المناطق وكأنّها حاصلة غداً، في ظل كل ما يتم تداوله عن حصول انتخابات وليس تعيينًا في العام المقبل، وخصوصاً انّ مناطق عدّة أصبحت جاهزة للانتخابات، بما يفترض البدء باجراء انتخابات مجزأة، او جعلها على مرحلتين. وعلى مستوى التحضيرات، تفيد معلومات خاصة بانّ عدداً من المفتين بدأوا يستخدمون نفوذهم من اجل الضغط على دار الافتاء وكذلك تيار "المستقبل" من اجل التمديد، وهو ما يُعد مستبعداً، وخصوصاً انّ بورصة الاسماء المرشحة قد بدأت بالتداول بين اوساط المناطق، ومنها ما يشكل اسماءً مفاجئة او مستفزة للبعض مثل الشيخ بسام الطراس، الاسم الابرز ضمن لائحة مفتي راشيا، والذي يحظى بدعم سعودي، يُراد من خلالها توفير حصانة للطراس بما قد يمثل الرافعة التي يحتاجها من بوابة دار الفتوى.

التجديد للمفتين

الى ذلك، وبعد ان تلقى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أكثر من رسالة تفيد، بعدم رغبة تيار "المستقبل" باعادة تعيينه مفتياُ، تلقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار كذلك رسائل غير مباشرة تشير الى عدم تبني "المستقبل" التجديد للمفتين. ويُعد الشيخ القاضي سمير كمال الدين، الشخصية الابرز لتولي منصب مفتي طرابلس نظراً لقربه من "المستقبل"، وكذلك محور ميقاتي- الصفدي. وتشير معلومات خاصة الى انّ كمال الدين يحتفظ لنفسه باتفاق يقضي بتعيينه مفتياً للجمهورية اللبنانية بعد نهاية عهد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان. الى ذلك، تتوقع مصادر مطلعة ان تجرى انتخابات مفتين للمناطق على دفعتين، الاولى قد تسبق الانتخابات النيابية والثانية، ستكون مؤجلة لما بعد الانتخابات، وخصوصاً انّ المفتي الشعار تنتهي ولايته في ايلول من العام 2017. ويستفيد البعض من هذه المرحلة الزمنية لتكثيف دائرة العلاقات وتمتينها باتجاه اعادة البوصلة نحو دار الفتوى، من اجل الضغط لضمان حصول التمديد، على الرغم من تداول عدد كبير من الاسماء التي قد تتولى الافتاء في مناطق معينة، كما البقاع وزحلة التي تبدو فيها النتائج غير معلومة، بحيث يؤيد المفتي دريان الشيخ عبد الرحمن شرقية، وخصوصاً انّ شرقية كان له دور كبير في التواصل ما بين المفتي وفريق الثامن من آذار، فيما وعلى المقلب الاخر، يعمل المفتي الحالي الشيخ خليل الميس لضمان تعيين صهره الشيخ طالب جمعة.

الطراس مفتيًا؟

وفي راشيا، كما اشرنا آنفاً، يُعد الشيخ بسام الطراس من اقوى الاسماء المطروحة، لحصوله على رضى المملكة العربية السعودية من جهة، ولعلامات الاستفهام الكثيرة التي وُضعت كاشارات بعد اطلاق سراحه من جهة اخرى، ما يعني انّ هناك توجها من قبل السعوديين الى ايجاد حصانة للطراس لتأمين الحماية له، وذلك لا يكون الاّ عبر رافعة الافتاء.

وفي حاصبيا ومرجعيون، يشغل القاضي حسن دلي منصب المفتي، ومن المتوقع ان يبقى دلي في مكانه، على ان يحصل ايضاً على منصب قاضي شرف بعد انقضاء 20 عاماً على عمله في القضاء. ليست المسألة بالبساطة ذاتها في عكار، فهناك مشاكل كثيرة على الاسماء المطروحة، وابرزهم الشيخ زيد بكار ويحظى بعلاقة جيدة مع السعوديين، والشيخ عبد الرحمن الرفاعي وهو مرشح المفتي دريان، والشيخ مالك جديدة، اضافة الى الشيخ اسامة الرفاعي، الذي يبدو اسماً غير مقبول لدى تيار "المستقبل" على وجه التحديد.

الجماعة الاسلامية

امّا في جبل لبنان فهناك اربعة اسماء مطروحة، في حال لم يتم التمديد للمفتي الجوزو، وهم الشيخ رئيف عبدالله، القاضي الشيخ حسن شحادة، والمستشار الشيخ مصطفى شحادة، اضافة الى محمد هاني الجوزو نجل المفتي. وفي صيدا، يتم يتداول اسم القاضي محمد ابو زيد، والشيخ مصطفى الحريري المسؤول التنظيمي للجماعة الاسلامية، اضافة الى الشيخ حسن عبد العال المقرب من تيار "المستقبل"، يُضاف اليهم احتمال تعيين مفتي صور حالياً الشيخ مدرار الحبال مفتياً في صيدا، امّا في صور فالخيار الوحيد هو لـ"الجماعة الاسلامية"، عبر احد مرشحيها الثلاثة، الشيخ احمد عبيد، الشيخ ناجي سويد، ومدير الاوقاف الشيخ عصام كساب، والاخير هو الاسم الاكثر احتمالاً بالفوز.

تكريم البرازيل

وعلى صعيد غير منفصل، عن السياق السابق، فقد بدأ في اوساط المشايخ في مناطق عدة، تداول احاديث تعود لانسحاب مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان ورئيس دار الافتاء البرازيلية الشيخ محمد المغربي، وامين عام مجلس الشؤون الاسلامية السابق الشيخ خالد تقي الدين، من احتفال تكريمي اُقيم في البرازيل على شرف عدد من المفتين بدعوة من ممثلية دار الفتوى اللبنانية في البرازيل والجمعية الخيرية الاسلامية في ساو باولو، بعدما تبين لهم وجود رئيس الاتحاد الاسرائيلي في البرازيل فرناندو لوتنبرغ والحاخام الصهيوني مايكل شليزنجر، كبير حاخامات اميركا اللاتينية، وأحد نواب البرازيل الذي يمثل حزباً يهودياً معروفاً. وتؤكد شخصية مقربة من احد المشايخ الذين انسحبوا، انّه بعد اعتراض الشخصيات الثلاث على مجالسة هذين الشخصين، "استمر جميع الحضور في حفل التكريم كما تناولوا العشاء سوية"، (هذا وتتوفر صور كثيرة من التكريم والعشاء). الى ذلك، تُطرح اسئلة كثيرة في هذا الاطار عن توقيت تسريب الصور والمعلومات، فهل كانت دار الفتوى تعلم مسبقاً بالحفل، وخصوصاً انّ القاضي الشيخ طالب جمعة من لبنان كان احد المنسقين مع المعنيين بالتكريم اضافة الى الشيخ علي الخطيب وهو ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية كما تؤكد المصادر، وهل حصلت دار الفتوى على تقرير عن الحفل والحضور، ام انّها غُيبت عن هذه المسألة، وما سيكون موقف دار الفتوى من حضور رئيس الاتحاد الاسرائيلي في مناسبة كهذه، واي اجراءات قد تتخذها، وخصوصاً انّ المفتي سوسان خرج من الحفل فيما آخرون لم يفعلوا؟. الى ذلك، تؤكد مصادر مطلعة انّه وبحسب البروتوكول يجب على الممثلية ان تبلغ دار الفتوى باي حفل او تكريم، "على الارجح ان المفتي يعلم بحصول التكريم ولكنّه لم يكن ملماً بالشخصيات المدعوة الى الحفل، وتتخوف من انّ يكون الموضوع على علاقة بموضوع تعيينات المفتين الجدد، بحيث يُراد لبعض الاسماء انّ يتم احراجها بسبب عدم خروجها من حفل التكريم وبالتالي استبعادها من دائرة المنافسة والتعيين".

