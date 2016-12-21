حكومة التسويات لا تلبّي طموحات اللبنانيين

بعد طول انتظار أبصرت حكومة الرئيس سعد الحريري النور، بعد معوقات وتكبير أحجام لجهات سياسية اعتبرت نفسها "ام الصبي" في هذه الحكومة، وتنازلات من جهات اخرى، فالجميع اراد المشاركة في الحكومة من باب انا موجود.



تغيرت الاسماء وبقيت اسماء اخرى ثابتة لا تتغير مهما تبدّل رؤساء الحكومات، ورغم قصر عمر هذه الحكومة الا انها تعتبر من الاسرع في التشكيل وحملت وجوها جديدة غير معروفة في الوسط السياسي، ووجوهًا اخرى مل منها الشعب اللبناني، تنتقل من وزارة الى اخرى فالحقائب توزع وفق المصالح السياسية لا بناءً على الخبرات والشهادات العلمية، وهو ما تعود عليه الشعب اللبناني عند تشكيل اي حكومة، الا ان المهمات المنتظرة من حكومة الحريري تعتبر كبيرة نسبة الى عمرها القصير. من ملف النفايات الى الانتخابات النيابية وغيرها من التحديات في ظل الوضع الامني في المنطقة.

ماذا ينتظر الشعب اللبناني من الحكومة؟ سؤال طرحناه على بعض الشباب والمهتمين بالشأن العام، فتنوعت الاجابات الا انها اتفقت ان الحكومة لا تقدم ولا تؤخر، فمعيار العمل في اي وزارة يبقى للمرجعية السياسية، وفي حال قام الوزراء بتطوير اي وزارة فهو لن يجد نفسه في اي حكومة مقبلة، والشواهد كثيرة على هذه النظرية في الحكومات الاخيرة، كالوزير وائل ابو فاعور، فهو قام بثورة داخل وزارته بشهادة الخصم قبل الصديق، كذلك الأمر بالنسبة الى وزير التربية الياس بو صعب رغم الانتقادات التي وجهت الى عهده والملفات الساخنة داخل وزارته الا انه لا يمكن نكران شعبيته الكبيرة التي يملكها لدى الطلاب وهي ما تعتبر نادرة كعلاقة بين الطلاب ووزيرهم، حتى وصل بعض الطلاب الى تقديم اغانٍ خصصت لوزيرهم. الا ان الوزارات قد وزعت حسب الحصص السياسية والطائفية، وهو ما يعتبر استكمالاً للحكومات المتعاقبة فالاطراف هي نفسها، تضع من يحلو لها في الوزارة، وفي حال قام بمهامه على اكمل وجه قد يضطر لتقديم استقالته او الخضوع للأطراف السياسية، حتى يرضى عنه زعيمه الاعلى.



حكومة لا يعول عليها

وبنظر بعض الشباب فان هذه الحكومة لا يعول عليها، وفي حال شرع قانون انتخابي جديد على اساس النسبية، فهو سوف يأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية الكبرى ومن غير المنطقي ان يشرع الوزراء قانوناً على عكس قياس الطبقة السياسية الحالية، ففي نهاية المطاف سيشرعون قانوناً على قياسهم، اما الملف الأكبر والاخطر الذي يواجه الحكومة فهو ملف النفايات والتي اشعلت الحراك المدني سابقاً.

وبالعودة الى التشكيلة الحكومية الجديدة رغم دخول القوات اللبنانية اليها، وعودة الرئيس سعد الحريري الى السراي، الا ان هذه التشكيلة تعتبر رأس حربة لمشروع الحريري السياسي، وخصوصاً ان الوزارات الحساسة المعنية بقضايا العدالة والمحكمة الدولية، قد أصبحت بيد الطرف الاخر، واولهم الوزير سليم جريصاتي الذي اُسندت اليه وزارة العدل، وهو المعروف عنه اعتراضه الدائم على عمل المحكمة الدولية. أضف الى ذلك، اسناد وزارة الدفاع الى الوزير يعقوب الصراف، وهو الاسم الاكثر استفزازاً بالنسبة الى آل الحريري.

وبالاضافة الى الوجوه الجديدة، كانت وزارات جديدة اخرى، فكانت وزارات دولة جديدة هي "مكافحة الفساد" و "شؤون رئاسة الجمهورية" و"شؤون النازحين" و"شؤون المرأة" و"شؤون التخطيط" و"شؤون حقوق الإنسان". كما جرى الاتفاق على خلق حقيبة في الحكومة المقبلة لـ"الأقليات" وتخصيص حصة للسريان، بناء على إصرار عون. ومن الوزارات "المضحكة" كانت وزارة مكافحة الفساد وهي الوزارة الأكثر عملاً نظراً لمؤشر الفساد في الدولة اللبنانية المرتفع عالمياً.



وجوه جديدة

وقد أدخلت الحكومة الجديدة نحو 15 وجهاً جديداً، بعضهم كان في الحياة النيابية وبعضهم الآخر غير معروف. لكن الجميع كان موزعاً حسب التوازنات السياسية بين الغالب والمغلوب، كذلك ضمت الوزيرة الوحيدة في الحكومة المنتمية الى حركة امل وصاحبة السيرة الذاتية المشرفة الا انها وبالطبع لم توضع في المكان المناسب نظراً للتوازنات السياسية، ومن الاسماء الجدد رائد الخوري ورائد الخوري. ولكن رغم ان العديد من الوزراء اصحاب كفاءة مهنية الا انهم لم يتم تعيينهم في الاماكن المناسبة، فوزير الزراعة محامٍ، ووزير الدفاع مهندس معماري، وزير الصحة خبير اتصالات وتكنولوجيا معلومات، ووزير الأشغال محامٍ، ووزير شؤون المرأة رجل. الى ذلك، فقد حصل الوزير جان اوغاسبيان على حصة الاسد من التعليقات التي تطرقت الى الحكومة الجديدة، حيث تم التركيز على تناول الوزارة باسلوب ساخر، وقد نشر الكوميدي شربل خليل صورة لرجل متنكر بزي إمرأة وذيّلها بعبارة "بعد تعيينه وزيرا لشؤون المرأة "، في حين أشار الإعلامي يزبك وهبي إلى أن " أهم الغرائب في الحكومة الجديدة أنّ هناك رجلا وزير دولة لشؤون المرأة، مع التقدير الكبير للوزير جان أوغاسبيان". وتواصل مسلسل الإستهجان فاعتبرت المغردة هدى انه من "الغريب ان لا أحد يسأل عن كفاءة الرجال في الحكومة! أما المرأة فنبحث لها عن سيرة ذاتية طويلة لتكون مقنعة كأننا نقوم بجريمة"!. ورأى آلان في تغريدة له تحت هاشتاغ "لتدعم المرأة" أنه "كان يجب الإتيان بفارس بريجيت باردو سعيد وزير دولة لشؤون المرأة وليس جان اوغاسبيان".

وكتب جاد عويس "تولى وزارة شؤون المرأة رجل في حكومة من 29 رجلاً وامرأة واحدة، و"اختراع" 6 وزارات جديدة لا عمل لها". وكتب الإعلامي اللبناني، جو معلوف، أن "#حكومه_لبنان وحدها بالعالم يمكن بتحط رجل وزير لشؤون المرأة".

وقال ماريو بو رافايل إن "أول خطوة نحو التغيير والإصلاح كان من المفترض أن تكون تشكيل حكومة تكنوقراط وتفعيل دور المرأة وفشلتو #حكومة_لبنان". وغرّد ناشط آخر "ترفع الصلوات عن راحة نفس "الكوتا" النسائيّة".