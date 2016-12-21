فيلم عن داليدا يثير الضجة قبل صدوره



من المتوقع صدور فيلم حول المغنية الراحلة داليدا مطلع العام، من إخراج ليزا أزويلوس. ولكن حتى قبل صدوره، بدأ الفيلم بإثارة الضجة ونال الانتقاد من قبل كاترين موريس، ابنة لوسيان، الزوج الاول لداليدا والذي يؤدي دوره جان بول روف. فموريس تؤكد أن الفيلم مليء بالأكاذيب ويعطي صورة غير حقيقية ورهيبة عن والدها، إذ يظهره قليل الاكتراث وبلا إحساس.