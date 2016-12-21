كارلا حداد لـ"لبلد": هذا ما اطلبه من "بابا نويل"



تجد في مقلتيها راحة نفسية قل نظيرها في هذا العالم الغارق بين اضواء الشهرة. في ابتسامتها سحر يبرق أملا، وفي عينيها نظرات ثاقبة تتواصل بها مع المشاهد لتجعله طريح الشاشة الصغيرة. لها باع طويل في تقديم البرامج حتى رست على ميناء الرقص مع المشاهير الذي حقق لها خطوة تقدمية بامتياز. مقدمة البرامج كارلا حداد حلت ضيفة على برنامج "صباح البلد" عبر اذاعة البلد 106.5 و 106.9 وتحدثت في الجمال والموضة وعيدي الميلاد ورأس السنة في حوار اقرب ما يكون من صراحتها المعتادة.



بعد هذا العدد الوافر من الاطلالات التلفزيونية. كيف تحرصين على الاطلالة بصورة متميزة ومتجددة؟

عندما ينتظرك المشاهد اسبوعيا لترقب اطلالتك ينبغي العمل عليها لتكون موفقة قدر المستطاع. على الصعيد الشخصي بت اكثر اهتماما بعالم الموضة والجمال ومواكبة كل ما هو جديد لملاحظة ما يليق بي. ومع مرور الوقت بات لدي فريق عمل متخصص في الماكياج والشعر وتنسيق الملابس. اخبرهم بما اريد وبدورهم يهتمون بي على أكمل وجه مستثمرين خبراتهم.



نلاحظ ان معظم اطلالاتك ان لم يكن بمجملها من اشهر الماركات العالمية. هل من الممكن ان نشاهدك بإطلالة تلفزيونية متواضعة؟

سبق وارتديت Jumpsuit من تصميم ربيكا زعتر ولاقى استحسانا وقبولا عند الملمين بعالم الموضة. لا اعاني من عقدة الماركات وليس بالضرورة ان تكون الثياب من ماركة عالمية لأرتديها.



اذا لا مانع لديك من ارتداء Tshirt بقيمة 20 الفًا على سبيل المثال؟

على الاطلاق لا مانع لدي من ارتدائها شرط ان تكون مميزة وتليق بي. لست من النوع الذي يلحق بالـBrand بقدر ما اتبع القطعة الجميلة التي تليق بي. تضيف ضاحكة "شو بدي اعمل اذا اللي عم يلبقولي عم يطلعوا كلن براند".



هل ردد احدهم على مسمعك ان الاسود يليق بك؟

الاسود سيد الالوان ويليق بي.



هل ما زلت خجولة كما اعرفك منذ سنوات ام ان الشهرة بدلت الكثير في شخصيتك وبت اكثر جرأة؟

الخجل يبقى موجودا مهما حققنا من شهرة لأنه من تركيبة شخصيتي. لكنني لا اخاف على الاطلاق المواجهة للمطالبة بحقي.



في الانتقال إلى برنامج الرقص مع المشاهير. هل صحيح انه يحقق اعلى نسبة مشاهدة ليل الاحد؟

صحيح... لست شركة احصاءات، لكنني على بينة من نتائجها التي تظهر اننا في المرتبة الأولى.



ما هو سر الخلطة السرية المكونة لنجاح البرنامج؟

الخلطة تكمن في مضمون البرنامج وفكرة الرقص مع مشاهير لا علاقة لهم بالرقص. اما السحر فيكمن في شاشة MTV البراقة وفريق العمل المحترف وأخص بالذكر جنان ملاط والمخرج باسم كريستو والازياء والاغنيات المختارة وطريقة التقديم.



من كان الاقرب إلى قلبك من المشتركين؟

أنا على مسافة واحدة من الجميع لأننا على احتكاك يومي مع كل المشتركين.



من هو اكثر مشترك لفتك في رقصه؟

بصراحة اختار مارك حاتم ليس فقط لأنه يرقص بطريقة جيدة بل لانه خفيف الظل. إنما هذا لا يعني انني لا اشجع بديع او فاليري او مادونا او رضا او ابن بلدتي نيكولا.



هل تابعت ما كتبته اليسا عن برنامج الرقص مع المشاهير؟

بالطبع، وقد اعدت نشر تغريدتها التي اعلنت فيها انها مدمنة على مشاهدة برنامجنا. "فظيعة اليسا ومهضومة"... اليسا متصالحة مع نفسها. واتمنى ان تكون ضيفة في برنامجنا.



كيف ستحتفلين بعيد الميلاد؟

مع عائلتي وشقيقي القادم من الخارج وطوني زوجي وليا وصديقتي القادمة من ايطاليا للمرة الأولى لتحتفل بالعيد معنا.



هل تختبرين معاني العيد روحيا ونقصد المحبة والعطاء ومساعدة الغريب قبل القريب؟

اختبر معاني العيد على الدوام من خلال تقديم المساعدة... لكنني اتكتم على فعل الخير ولا احصره بموسم معين. لكنني لا اخفيك سرا ان عيد الميلاد المجيد يحفزنا على فعل الخير.



هل انت حريصة على تلقين ابنتك ليا معاني العيد على ارض الواقع بدلا من الاكتفاء بمظاهر العيد والهدية والزينة والثياب الجديدة؟

بالطبع، لذلك حرصت على ادخالها مدرسة راهبات لتساعدها في تربيتها على المبادئ الانسانية السامية. وفي الامس كنا نتصفح قصة تروي حياة الولد الصغير الفقير وكعكة العيد وتقديم المساعدة إليه. هذه المبادئ تجعل منّا بشرًا وليس المال او الشهرة او الاضواء والماركات.



"كيفو طوني"؟

منيح... غارق في نومه.



ولماذا تستيقظين عند السادسة والنصف صباحا؟

كي اهتم بتجهيز ابنتي قبل ذهابها إلى المدرسة. فهي تحتاج إلى من يساعدها في الملابس وتسريحة الشعر. ناهيك عن ذلك فهي بمثابة المنبه الذي يوقظني في مثل هذا الوقت صباحا.



وخلال اللقاء اطلعتنا كارلا على قصة امرأة اكتشفت خيانة زوجها لها مع صديقتها المقربة منها جدا وحتى كتابة هذه السطور لم تتمكن من مواجهتهما. وطلبنا منها رأيها في الموضوع.

من الصعب جدا ابداء الرأي في هذا الموضوع. الخيانة ليست بالامر المستحب على الاطلاق، وعلى الزوجة التحدث إلى زوجها ومواجهته. وعليها ان تتصرف على النحو الذي تجده مناسبا لها ولاولادها دون التسبب بأذيتهم. واكثر ما يتسبب بأذية الاولاد، اساءة الوالدين لبعضهما. ان قررت الانفصال عنه بإمكانهما المحافظة على علاقة ودية بينهما حرصا على مصلحة الأولاد. ولو كنت مكانها لا سمح الله لأنهيت الموضوع بأقل اضرار ممكنة اراعي فيه مصلحتي الخاصة ومصلحة أولادي.



ايهما اصعب تقبل خيانة الزوج او الصديق؟

الخيانة خيانة... الكذب خيانة والطعن بالخلف خيانة والثرثرة خيانة.



هل ما زلت تعدين وجبة الباستا المحروقة؟

"ما عم اطبخ" وخصوصا الوجبات التي تحتوي على اللحمة والدجاج. لكن بإمكاني تحضير وجبة من السمك.



ماذا تطلبين من العام الجديد؟

الصحة لنفسي وللمقربين مني.

نجاح ابنتي في صفها لانها تتسبب في عذابي.

المزيد من النجاح، وثمة مشروع جديد أتمنى ان ينعم علي بالمزيد من النجاح والتقدم.

أما على صعيد البلد فاتمنى "يصير عنا دولة". لقد اسعدت جدا بانتخاب الرئيس ميشال عون وانا على ثقة بالعهد الجديد الذي اتمنى عليه النظر في قضايا الناس المعيشية وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.



ماذا تطلبين من "بابا نويل"؟

احتاج إلى قضاء يوم كامل في Spa وسأترك هاتفي في عهدتك.