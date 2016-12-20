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هل سينتهي زواج كينان أوغلو وسينام كوبال بالطلاق؟
هل سينتهي زواج كينان أوغلو وسينام كوبال بالطلاق؟
هل سينتهي زواج كينان أوغلو وسينام كوبال بالطلاق؟
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الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 13:28
ناقلت وسائل الإعلام التركية أن هناك مشاكل كبيرة بين النجمة التركية سينام كوبال وزوجها النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو التي تهدد حالياً قفص الزوجية خاصتهما بالطلاق.
تبين أن السبب الرئيسي للمشاكل بين سينام كوبال وزوجها كينان أوغلو هو إنجاب الأطفال إذ يرغب كينان أميرزالي أغلو بإنجاب الأطفال سريعاً بينما تخاف زوجته سينام كوبال من تهديد مستقبلها الفني بوجود الأطفال في حياتها فقررت هي تأجيل الأمر.
تزوج كينان أميرزالي أوغلو وسينام كوبال في مايو 2016 في حفل زفاف ضخم في تركيا جمع عدد كبير من النجوم الأتراك بعد علاقة حب طويلة.
فهل فعلاً الحمل هو سبب لإنهاء هذا الزواج أم أنها شائعة تهدد كل من كينان أميرزالي أوغلو وسينام كوبال؟
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