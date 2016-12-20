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الفيفا يغرم انكلترا بسبب زهرة الخشخاش

الفيفا يغرم انكلترا بسبب زهرة الخشخاش
الفيفا يغرم انكلترا بسبب زهرة الخشخاش
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  • الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 12:59
انزل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مقدارها 45 الف فرنك سويسري (42 الف يورو) بالاتحاد الإنكليزي للعبة بسبب ارتداء لاعبي المنتخب الأوّل شعار زهرة الخشخاش خلال مباراة الفريق ضد اسكتلندا الذي صادف اليوم الذي تحتفل بريطانيا بشهدائها في الحروب.
وكان لاعبو المنتخبين الانكليزي والاسكتلندي وضعوا شارات زهرة الخشخاش الحمراء على قمصانهم في 11 تشرين الثاني الماضي ضمن المجموعة السادسة من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.
وشملت العقوبة ايضا المنتخب الاسكتلندي الذي سيدفع غرامة قدرها 20 الف فرانك سويسري (18 الف يورو).
ويرفض الاتحاد الدولي رفع او ارتداء اي شعارات سياسية او دينية او تجارية على قمصان اللاعبين بغض النظر عن المناسبة.
كما غرم منتخبا ويلز وايرلندا الشمالية للسبب عينه بمبلغ 20 و15 الف فرانك سويسري على التوالي.
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