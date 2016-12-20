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الادعاء على 5 موقوفين لبنانيين في جريمة بقاعصفرين

الادعاء على 5 موقوفين لبنانيين في جريمة بقاعصفرين
الادعاء على 5 موقوفين لبنانيين في جريمة بقاعصفرين
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  • الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 12:57
افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على خمسة موقوفين لبنانيين بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح داعش والاقدام على قتل الجندي في الجيش عامر مصطفى المحمد في بلدة بقاعصفرين. واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.
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