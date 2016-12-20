كتل هوائية باردة غدا... والطقس يتحول الى عاصف ومثلج





توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد خاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر.

وجاء في النشرة الاتي:



-الحالة العامة: كتل هوائية باردة شمالية المصدر تسيطر على لبنان حتى يوم الأربعاء مع اقتراب منخفض جوي قادم من البحر الابيض المتوسط مما يؤدي الى طقس ماطر ومتقلب.



-الطقس في لبنان:

-الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، يتحول ليلا الى غائم جزئيا.

-الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد خاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر.

-الخميس: غائم وممطر مع برق ورعد احيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح من حين لآخر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من -3 الى 8 درجات، في الارز من -11 الى صفر، في الداخل من 3 درجات تحت الصفر الى 11 درجة.

-الرياح السطحية شمالية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الإنقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و60 %.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 19 درجة.

-الضغط الجوي 771 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06:39 ساعة غروب الشمس:16:33

