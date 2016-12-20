“الكتائب“ يُعارِض “الدولة“ قسرًا... وطوعًا!



ما قبل الساعة السادسة من مساء الأحد غير ما بعدها بالنسبة الى حزب الكتائب. فالاتصال العُجالي الذي تلقاه الشيخ سامي الجميل ليُبلَّغ فيه أن حصّته من حكومة العهد الأولى وزير دولة كان للكتائبيين أشبه بتأشيرة عبور الى ضفّة المعارضة رسميًا...



لم يرقَ وعدُ الرئيس ميشال عون بإشراك الكتائب الى مصاف طموحات الحزب ورئيسه. ربّما سقط الجميل الابن في فخّ المقارنة بين ما كان ينتشي به في حكومة الرئيس تمام سلام على حساب غياب القواتيين، وربّما حاك له قاصدو إبعاده مثل هذه الصيغة ليقينهم المسبق بأنه لن يرتضيَ الانتقالَ من حصّة الوزراء الثلاثة الوازنين الى حصّة وزير دولة في حكومة موسّعة “غصّت” عندما وصل الدور الى أبناء الصيفي واستحال الوضع “استلشاقًا” بالحزب وناسه.



لو كان سامي سليمان!

حتى موعد الاتصال، كان الكتائبيون على ما علمت “البلد” خارج دائرة الأجواء التي توحي بأن الحكومة ستولد ليل الأحد. بلا نقاشٍ أو إنذارٍ أو تفاوض، فُرِضت حقيبة “باهتة” على حزب يعتبر نفسه ممثلًا أساسًا للمسيحيين ويبدو متصالحًا مع حقيقة ما يمثّل بعد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. هي المعادلة البسيطة التي تدفع أبناء الحزب الكادري الى التساؤل: أمِن العدل أن نُمنَح كحزبٍ يمثّل ما مُنِح لفردٍ بلا شعبية؟”. حتى الساعة ينتصر الكتائبيون في حديثهم عن ازدواجية في المعايير ومحاولات مبطّنة لإقصائهم لم تعد مبطّنة بعد إبصار الحكومة النور من دونهم. فالمقارنة بينهم وبين المردة تفضي الى اهتزاز ميزان الإنصاف، قبل أن تطفو على سطح المقارنة حقيقة سياسية يعرفها الجميع: سليمان فرنجية هناك من دعم وصوله وحارب من أجل حصوله على حقيبة وازنة (الأشغال) أما سامي الجميّل فليس من يحارب لأجله”.



ضحيّة الصيغة... ونفسه!

حتى ما قبل الرابعة والنصف من مساء الأمس، يبدو الكتائبيون جهارًا في موقع المظلومية، لا بل تقفز الى أذهان الجميع كلماتٌ لِيمَ عليها رئيس الحزب الشاب يوم قال إن هناك محاولة إقصاء وعزل واضحة من قبل فريق شريك وحليف سابق في إلماح صريح الى القوات. لم يُرِد الجميّل يومها أن يرفع “الدوز” فتمنّى على ثلةٍ من الصحافيين تخفيف وطأة كلامه إفساحًا في المجال أمام التوافق واحترامًا لبداية العهد الجديد. وبالفعل أبى رئيس الجمهورية إلا أن يكون الكتائبيون ممثلين طالما أن كثيرين ممن لا يمتلكون حجمهم الشعبي والبرلماني ستكون لهم حصّتهم. حصل ما حصل، تعرقل ما تعرقل، خلط الرئيس نبيه بري الأوراق “بتغنيجه” حليفه البنشعاوي، فكان حزب الكتائب “ضحيّة” الصيغة... ضحيّة حتى ما قبل عصر الأمس حين خرج الجميل الشاب ليحفظ ماء وجهه باستعادة خطابٍ ينهل من “14 آذار” بعض التعابير والتصويبات والأحاجيج المعلّبة التي تليق بكلّ زمان ومناسبة. لم يعد القواتيون هم من أقصوا الكتائبيين بل غدا فريق 8 آذار هو المتّهم بوضع يده على البلد. وأبعد من ذلك، وجد الجميل أن الحكومة لا تشبهه ولا يرى نفسه داخلها. فهل كانت لتشبهه لو حصل على حقيبة وازنة؟



كيف يسوّغ الكتائبيون؟

مرةً جديدة يحار سابرُ كلام النائب الشاب. ربّما هو وقعُ “الإقصاء”، وربما هي ازدواجية لم يفهمها كثيرون من مواكبي “نأي الكتائب” بأنفسهم عن حركة التأليف أو بالأحرى إنْآئهم من الصورة. وهنا يؤكد رئيس مكتب الإعلام في حزب الكتائب أسعد مارون لـ”البلد” أن “لا صلة عضوية وسياقيّة بين تأكيد الجميل أن فريق 8 آذار وضع يده على البلد وشكّل حكومة على قياسه وبين كلامٍ سبق مفادُه أن القواتيين يحاولون إقصاءنا. الواقع الموجود اليوم يشي بأن هذه الحكومة ليست إلا استكمالًا لوضع اليد على الأراضي اللبنانية”. ولكن لمَ سيصوّب الجميل على الحكومة عوضَ التصويب على من أقصوه بمنحه وزارة دولة؟ يتلقّف مارون: “الحقيقة أن ما عُرِض علينا لا يناسب حزبًا بحجم الكتائب برلمانيًا وشعبيًا. فعلى سبيل المثال لا الحصر طلال إرسلان نائبٌ وحيد في كتلته وحصل على حقيبة، والوزير سليمان فرنجية ممثَلٌ بثلاثة نوابٍ في البرلمان وحصد هو الآخر حقيبة، فلمَ سيُعامل حزب الكتائب على غير هذه الشاكلة؟”.

لو عُرِض عليه...

لو كان حزب الكتائب في الحكومة اليوم هل سيأخذ الجميل على نفسه تبنّي مثل هذا الكلام التصويبي على 8 آذار؟ وهل كان ليقول إن الحكومة لا تشبهه ولا يجد نفسه فيها؟ يجيب مارون: “لو عُرِض على الجميل ما يتناسب مع حجم الحزب وتمثيله كان من الممكن أن يكون هذا الموضوع خاضعًا للتفكير، أما أن تُعرَض عليه حقيبة دولة في اللحظات الأخيرة فيختلف الوضع. مع هذه التشكيلة لن يوافق في الأساس، وربما لو عُرِض عليه أكثر من حقيبة وكان على بيّنةٍ من آلية التأليف والأسماء الموجودة لكان تحفّظ أيضًا على الحكومة وبقي خارجها”.



خطّ الرجعة... للحكومة الثانية!

في الظاهر عكس الجميل صورةً تصالحيّة مع الذات، تصالحيّة مع الاتّجاه الأول المتماهي مع “الصوت السيادي الذي لا يجب أن يكون داخل الحكومة”... هو عشقُ الاعتراض الذي تفوّق على المعارضة ينتصر مجددًا في كواليس الصيفي. انتصارٌ يظهّره رئيس الحزب على هذه الشاكلة واعدًا نفسه بمعارضةٍ بنّاءة قد يكون وحيدًا فيها... لا يهمّ طالما أن الرئيس الشاب قد يحفظ لحزبه مقعدًا في حكومة العهد الثانية مع التسليم بأن عمر الأولى قصير، هذا إذا حفظ بنفسه خطوط الرَجعة خلال فترة معارضته المُقزَّمة زمنيًا ومفعولاً...