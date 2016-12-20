سعد الحريري تسلم مهامه رئيساً للحكومة في السراي الحكومي





وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الثانية عشرة ظهرا إلى السراي الكبير، حيث كان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.



وبعدما عزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي لحن التشريفات، استعرض الرئيس الحريري ثلة سرية حرس رئاسة الحكومة، التي أدت له التحية، ثم صافح كبار الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء وانتقل إلى مكتبه.

