ما الذي نعرفه حتى الآن عن اعتداء برلين؟

أعلنت الشرطة الألمانية صباح الثلاثاء أنها تحقق في "اعتداء إرهابي مرجح" إثر دهس شاحنة حشدا من الناس في أحد أسواق عيد الميلاد الأكثر اكتظاظا في برلين خلف 12 قتيلا على الأقل. ورجحت وسائل إعلامية ألمانية بأن منفذ الاعتداء طالب لجوء باكستاني أو أفغاني لم تكشف عن هويته بعد .

كانت برلين مساء الإثنين مسرحا لاعتداء مشابه للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية في 14 تموز/يوليو وخلف 866 قتيلا، ورجح وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن يكون الاعتداء إرهابيا .

ووقع الهجوم أمام كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية الواقعة في أحد الشوارع التجارية التي تشهد أكبر قدر من الحركة في الجزء الغربي من العاصمة الألمانية .

وبلغت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات الألمانية الثلاثاء 12 قتيلا على الأقل و48 جريحا، فيما اعتقلت الشرطة الجاني الذي استخدم في الاعتداء شاحنة سوداء اللون وتحمل لوحة تسجيل بولندية ويرجح أنها سرقت من ورشة بحسب تغريدات الشرطة الألمانية، والتي عثر على متنها على شخص يحمل جنسية نفس البلد .

لاجئ باكستاني أو أفغاني

وأكد صاحب الشركة التي تملك الشاحنة البولندية لوكالة الأنباء الفرنسية فقدان أي اتصال مع سائقها عند منتصف النهار من يوم الإثنين. وقال أرييل زورافسكي "فقدنا الاتصال معه منذ بعد الظهر. لا أدري ما يحصل له. إنه ابن عمي، أعرفه منذ الطفولة ".

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية منفذ الاعتداء، إلا أن وسائل إعلام ألمانية رجحت أن يكون باكستانيا أو أفغانيا ويعتقد أنه وصل إلى ألمانيا كطالب لجوء في شباط/فبراير 2016، إلا أن الشرطة رفضت التعليق على هذه المعلومات .

ولم ترد أي معلومات حول هوية الضحايا كذلك ولم توضح الشرطة سوى أن أحد القتلى بولندي عثر على جثته في الشاحنة .

سيناريو الاعتداء

وحول سيناريو الاعتداء، أفادت الشرطة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على تويتر أن "محققينا يعتبرون أن السائق توجه بالشاحنة بصورة متعمدة صوب الحشد في سوق عيد الميلاد ".

وقال سائح في عين المكان إنه لا يدري إن كان السائق "ثملا" أو تعمد دهس الحشد، "لكنه لم يحاول التوقف، بل واصل طريقه ببساطة ".

وقالت مجلة فوكس الألمانية إن القوات الخاصة، التابعة للشرطة الألمانية، داهمت مركز إيواء للاجئين في برلين، في إشارة منها للتحقيقات التي تجريها السلطات الألمانية حول الاعتداء .