ثمانية وزراء دولة... تداخل "سياسي" مع الوزارات الاصيلة!

اذا كان من السخافة في مكان ما اعتبار مهندسي الصيغة الحكومية الجديدة، قد غفلوا او فاتهم حقيقة تداخل عمل وزارات الدولة المستحدثة مع الوزارات التقليدية، فانّ الخلاصة المنطقية تعيد الحديث الى النقطة الصفر، بما يتناسب مع اعتبارها وزارات سياسية بامتياز، ستكلف الدولة عبئاً مالياً اضافياً، كرمى لحكومة الوفاق.





استحدثت في التشكيلة الحكومية الجديدة ست وزارات دولة، تُضاف الى الوزارتين المكرستين (التنمية الادارية، شؤون مجلس النواب)، بما ساهم في تذليل عقبة اساسية أوصلت الى انتاج حكومة العهد الجديد. يقتضي المنطق التجديد سواء في اسماء الوزراء او في نوعية العمل للخروج بنتائج أكثر فعالية في ظل استمرار انتهاج معضلة عدم التوصل الى حلول، نموذجا فاشلا مكرسا في تاريخ الحكومات.

توسيع الصلاحيات

امّا ان يكون لدينا وزارة دولة لحقوق الانسان، وفي الاصل يوجد وزارة للشؤون الاجتماعية، فليس سوى تداخل في عمل الوزارات واشارة واضحة الى تقصير في الوزارة الاصيلة، وايضاً وزارة الدولة لشؤون النازحين في مقابل وزارة للمهجرين تقلصت طبيعة عملها منذ عشرات السنوات، بحيث كان من الاجدى توسيع صلاحياتها لتشمل شؤون النازحين، لما للملف من اهمية حيوية تفترض تضافر عمل اكثر من وزارة. وعن تلك الوزارة المعنية بمكافحة الفساد، أليس من المفترض بكل الوزارات ان تكون ضليعة بهذا الشأن، وماذا عن الجسم القضائي، كيف سيكون بامكان الوزارة ان تكشف الفساد، هل ستكشف وتعالج الخلل، امّ سيكون عملها تكملة عدد، كما العدد الذي اُستحدثت من اجله؟.

ازمة اقتصادية

وإذا كانت الدولة تعلم اننا في ازمة اقتصادية، فانّ المؤكد انّها كلفت المواطنين اعباء اضافية، يُفترض اساساً بموازناتها ان تُصرف الى الملفات التي تفرعت عن الوزارات الاصيلة ضمن الوزارات عينها، وخصوصاً انّ الوزارات المستحدثة أتت بفضل تمثيل سياسي، وجُيرت الى وزراء، معظمهم ممن لم يختبروا العمل فيها سابقاً، واليوم ستكون امامهم ملفات كبيرة جداً، أكبر من الوقت المتاح اليهم وأكبر من الوطن. واذا كان كل وزير "دولة" جديد محسوب على فريق سياسي محدد، فانّ اي ارتباط عملي بالنسبة اليهم سيكون متمحوراً حول ذلك الانتماء، ومن الممكن ان يتحول عملهم الى ارضية استشارية لزعمائهم، وهم الذي لا يملكون حتى مكاتب وزارية، وسيتم استئجار مكاتب لهم خلال الايام المقبلة.

التجربة والحكم

يفترض المنطق ان يُترك الحكم لما بعد التجربة، وهو ما يريده اغلب وزراء الدولة الذين رفض عدد منهم التحدث لحين بدء العمل، وخصوصاً انّ منهم من لا يمتلك تصوراً حول الملفات التي ستكون مطروحة او آلية العمل، وكذلك كيفية التنسيق مع الوزارات المعنية. منهم الوزير ايمن شقير، الذي مُني بوزارة دولة لشؤون حقوق الانسان، المعنية بأهم المواضيع الانسانية المطروحة في العالم، كما يعتبر في اتصال مع "البلد"، مشيراً الى انّه لا يملك بعد التفاصيل اللازمة للحديث عنها، "وزارة جديدة لا تسليم وتسلم فيها، وسوف ابدأ العمل من حيث التنسيق مع الجميع وخصوصاً لجنة حقوق الانسان النيابية والجمعيات المدنية والمؤسسات الدولية التي تُعنى بهذه الملفات".

عجز وتمييز

من جهته، يتريث جان اوغاسبيان، وزير الدولة لشؤون المرأة بالتعليق على خوضه غمار تجربة جديدة، بانتظار البدء بالعمل، وهو قد يكون الوزير الاكثر انشغالاً في الفترة المقبلة، لكثرة المواعيد واللقاءات التي سيضطر الى جعلها اولوية على جدول اعماله، مع الجمعيات النسائية الكثيرة العاملة في اطار الدفاع عن حقوق المرأة. فماذا تنتظر تلك الجمعيات من وزارة معنية بشؤونها، وألا تعتبر وجود هكذا وزارة شكلاً من اشكال تعزيز التمييز ضد المرأة، في حين يتوجب على وزارات عدة انّ تكون معنية باي قضية تهم المواطن اولاً وليس على اساس التفرقة بين الجنسين؟. تتحدث كريمة شبو منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، مشيرة الى انّ استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة خطوة مهمة جداً، على الرغم من انّ مختلف الوزارات يجب ان تعمل من اجل المرأة، "ولكن في ظل العجز والتمييز، من الجيد ان تكون هناك حالة استثنائية كوزارة للمرأة تعنى وتهتم بالقضايا المجحفة بحقها، على ان تكون مهمتها الاولى العلاج". فأي ملفات ستحملها الجمعية الى الوزير اوغاسبيان، تتابع شبو "على رأس الملفات موضوع الجنسية بالدرجة الاولى، اضافة الى مجموعة من المواضيع التي تعني المرأة وما يؤمن لها الضمانات المطلوبة... امّا العبرة ففي التجربة والنتيجة، ونتمنى على الوزير الجديد ان لا يردنا خائبين، ولكن لا يمكن ان نحكم قبل الاختبار ونعمل انطلاقاً من قاعدة التفاؤل بالخير، ولن نعمل فقط مع وزارة شؤون المرأة بل توجهنا الى مختلف الوزارات".

وزارة التخطيط

ومن بين الوزارات الجديدة ايضاً، وزارة الدولة لشؤون التخطيط وسيتولاها الوزير ميشال فرعون، تُعد هذه الوزارة من ابرز الحقائب، وخصوصاً انّ هذه الوزارة كانت موجودة في السابق، تحت اسم وزارة التصميم وقد أُلغيت لاسباب عدة في العام 1977، في عهد الرئيس سليم الحص وقد كانت هناك محاولات عدة لاعادة احيائها، لتكون اخيراً من حصة فرعون. ومن المفترض بهذه الوزارة ان تتولى ملفات الخطط الانمائية في مجالات عدة من اجل رسم سياسة تنموية واضحة. امّا وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، فسيكون عملها اداريًا واستشاريًا. والى جانب فرعون، عُين علي قانصوه وزير دولة لشؤون مجلس النواب، جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة، بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، نيقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، عناية عز الدين وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية، ايمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان، معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين.

فعلى أمل الّا تكون الوزارات خالية من التخطيط والتنظيم، وتكون سيادية بقدر فعاليتها في ترجمة الملفات المعنية بها الى خلاصات وحلول، تكون ضمانة اولى للمواطن، الذي ينتظر التفعيل بدلاً من التنظير.